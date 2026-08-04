Plusieurs étudiants récompensés par les bourses Jacques-Beaulne
2026-08-04 14:15:32
Quels sont les étudiantes et étudiants qui se sont démarqués par leur talent en résolution de problèmes?
Le Programme de soutien aux études en droit et en notariat a remis cette année plusieurs bourses Jacques-Beaulne à des étudiantes et étudiants à la maîtrise en droit notarial qui se sont démarqués par leur capacité à résoudre des problèmes, une compétence au cœur de la profession notariale.
Pour l’édition 2026, les bourses ont été attribuées à des étudiants provenant de plusieurs facultés de droit du Québec et d’Ottawa. Cette reconnaissance souligne leur engagement et leur aptitude à développer des solutions adaptées aux enjeux juridiques auxquels ils seront appelés à répondre dans leur future pratique.
Parmi les récipiendaires figurent des étudiants de la maîtrise en droit notarial de l’Université Laval, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal et de l’Université d’Ottawa.
Les boursiers et boursières 2026 sont :Anne-Marie : maîtrise en droit notarial, Université Laval
Ariane : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Aurélie : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Camille : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Daniel : maîtrise en droit notarial, Université de Montréal
Élodie : maîtrise en droit notarial, Université Laval
Emy : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Marie-Ève : maîtrise en droit notarial, Université Laval
Marie-Pier : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Samuel : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Danielle : maîtrise en droit notarial, Université d’Ottawa
Caroline : maîtrise en droit notarial, Université de Sherbrooke
Ayat : maîtrise en droit notarial, Université de Montréal
Ariane : maîtrise en droit notarial, Université d’Ottawa
Antoine : maîtrise en droit notarial, Université de Montréal
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