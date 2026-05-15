Engagements, événements et initiatives des cabinets

Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités des cabinets…

BCF

À l’occasion de la rencontre Panorama, les équipes de Montréal et Québec du cabinet BCF se sont réunies pour échanger sur les réalisations des derniers mois, les priorités à venir et se projeter ensemble vers la suite.

Cain Lamarre

Mes India Simard, Geneviève Pagé, Joséane Fortin et Léonie Boutin du cabinet Cain Lamarre, étaient présentes au gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien, le 1er mai dernier, dont le cabinet était partenaire.

De Grandpré Chait

Le cabinet se dit fier de soutenir L'Étoile de Pacho à titre de partenaire de sa Soirée Cassiopée.

« Notre partenariat leur permet de poursuivre leur mission de cœur, celle de soutenir les familles d’enfants polyhandicapés en leur offrant un réseau d’entraide, de soutien et d’accompagnement porté par des parents qui vivent cette réalité au quotidien ».

ROBIC

ROBIC a pris part au Sweet Biopharma Day de BIOQuébec, un événement phare de l’écosystème biotechnologique québécois, tenu à la Sucrerie Bonaventure.

Marie-Ève Côté, Amélie Côté, Sarah Assadian et Adam Panetta étaient sur place pour représenter le cabinet et prendre part à des échanges riches avec les acteurs clés de l’écosystème québécois des sciences de la vie.