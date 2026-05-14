Des plaintes contre Rochefort à l’Université de Montréal

La nouvelle de l’arrestation de Me Daniel Rochefort n’a pas surpris d’ex-étudiantes de l’avocat…

Daniel Rochefort

Accusé de crimes pédosexuels, l’avocat Daniel Rochefort aurait fait l’objet de plaintes à l’Université de Montréal, où il n'enseigne plus depuis 2022.

L’annonce de l’arrestation de l'avocat montréalais a suscité plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’ex-étudiantes qui affirment avoir été témoins de propos et de comportements déplacés à l’égard des femmes.

« [...] Lors d'un cours, je me souviens qu'il nous a décrit exactement comment il aimait une femme, avec de belles courbes, en robe, de beaux seins montés et surtout un rouge à lèvres rouge bien prenant. J'étais si mal à l'aise, j’ai fini par [annuler] mon cours », écrit Kathleen Pagé sous une publication Facebook.

Jointe par Droit-inc, Mme Pagé a précisé avoir eu Me Rochefort comme enseignant alors qu’elle étudiait en relations industrielles, entre 2016 et 2019.

« Il tenait des propos grivois, c’était malaisant. [...] Une fois, je l’ai chronométré, il avait passé une heure et demie à raconter des anecdotes personnelles sur trois heures de cours! » rapporte Kathleen Pagé.

Une autre ex-étudiante avec qui nous avons échangé et qui a préféré ne pas être identifiée nous a dit avoir eu Me Rochefort comme chargé de cours et avoir fait une plainte pour ses propos « déplacés » en classe.

« Il avait un discours qui n’avait vraiment pas sa place dans une classe », partage cette ex-étudiante, dont la plainte remonterait à plus de 20 ans. Elle dit se souvenir d’en avoir d’abord parlé à une employée de l’Université de Montréal et que celle-ci lui aurait dit de mettre sa plainte par écrit, ce qu’elle aurait fait. Sa plainte n’aurait toutefois pas eu de suites, pour ce qu’elle en sait.

Selon ce qu'il a été possible d’apprendre, l’association représentant les étudiants et les étudiantes en relations industrielles de l’Université de Montréal aurait déjà banni l’avocat de ses événements sociaux et professionnels après avoir reçu des plaintes à son sujet. « Nous avions eu de la difficulté à ce que la faculté prenne action ou intervienne dans le dossier. C’était en 2017-2018 », nous a-t-on rapporté.

À l’Université de Montréal, on mentionne que Me Rochefort, qui était chargé de cours à la Faculté des arts et de la science ainsi qu’à la Faculté de l’éducation permanente, n’est plus à l’emploi de l’établissement depuis 2022, mais on refuse de donner les raisons de son départ, invoquant la confidentialité des dossiers des employés.

Selon nos informations, le départ de l’avocat serait lié à son comportement lors d’une activité de réseautage et à des interactions qu’il aurait eues avec une étudiante.

Me Daniel Rochefort a été arrêté jeudi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le même corps policier qu’il a déjà défendu dans des causes civiles. Il a comparu le lendemain après-midi au palais de justice de Montréal sous deux chefs d’accusation, soit d’avoir, entre le 1er et le 7 mai, communiqué avec une adolescente de 12 ans — qui était en réalité une enquêtrice du SPVM — afin de l’inciter à commettre des gestes de nature sexuelle, et d’avoir produit du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Détenu depuis son arrestation, l’avocat a vu neuf autres accusations s’ajouter contre lui lundi, portant le total à 11. Selon la dernière dénonciation, Me Rochefort aurait, entre 2007 et 2012, commis des gestes de nature sexuelle sur une enfant de moins de 16 ans. Les infractions reprochées, qui auraient été commises à Montréal et à l’étranger, incluent des chefs de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle.

Mercredi, le SPVM a diffusé un communiqué pour inviter d’autres potentielles victimes de Me Rochefort à se manifester.

Gérald Soulière - source : Gaggino

Daniel Rochefort fait par ailleurs face à une poursuite civile de 235 500$ déposée en février par une ancienne cliente qui dit avoir été agressée sexuellement par l’avocat en 2020, rapportait La Presse jeudi







Me Rochefort, qui est défendu par l’avocat Gérald Soulière, reste détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté, qui a été reportée au 19 mai. « J’aimerais ça souhaiter bonne fête à ma fille, dites lui que je les aime », a déclaré l’accusé à l’audience, jeudi. La procureure de la poursuite au dossier est Me Marissa Maria Kazadellis.

Droit-inc a tenté d’obtenir les commentaires du procureur de Me Rochefort, sans succès.

Membre du Barreau depuis 1979, Me Daniel Rochefort est connu pour avoir représenté plusieurs policiers du SPVM dans des dossiers civils en droit du travail, notamment l’ex-directeur Philippe Pichet, ainsi que l’ex-numéro 2 de l’Unité permanente anticorruption, Marcel Forget.

Après avoir exercé au sein de grands cabinets, l’avocat a fondé Rochefort et Associés en 1996. Son expertise est reconnue en droit du travail, en droit administratif, en litige et en droit commercial.

Me Rochefort est également entrepreneur, enseignant et conférencier, avec des participations dans diverses sociétés privées au Canada, en Europe et au Moyen-Orient, mentionnait-on sur son site internet, qui n’est plus accessible depuis lundi.

Droit-inc rapportait lundi que Me Rochefort s’impliquait dans l’organisation de concours internationaux comme Mister & Miss Teenager Universe.



