Des erreurs de droit ont été commises lors du procès, plaide l’avocat de Julie Dufour

L'avocat de l’ex-mairesse estime que le verdict rendu par le juge est déraisonnable. Voici pourquoi?



Julie Dufour et son avocat, Me Charles Levasseur - source : Radio-Canada / Claude Bouchard

L'audience pour l'appel de l’ex-mairesse de Saguenay Julie Dufour a eu lieu mercredi, devant le juge Maxime Roy. L’ancienne élue a été reconnue coupable d’un des trois chefs d’accusation de manœuvre électorale frauduleuse qui pesaient contre elle, en août 2025.

Le juge Louis Duguay avait alors déterminé que Julie Dufour avait bel et bien tenté de convaincre l’un de ses adversaires politiques, l’ex-député libéral Serge Simard, de se retirer de la course à la mairie de Saguenay en 2021 en échange de considérations futures.

Mercredi, l'avocat de Julie Dufour, Me Charles Levasseur, a présenté ses arguments en Cour supérieure pour contester la décision du juge Louis Duguay.

Erreurs de droit et de date

Selon l’avocat, le juge Duguay a commis des erreurs de droit dans son processus d’analyse de la preuve et a rendu un verdict totalement déraisonnable. Il estime que le magistrat n'aurait pas suivi les principes d'un arrêt de la Cour suprême du Canada en cas de versions contradictoires de témoins. L'avocat a notamment souligné que l'ancien candidat à la mairie Serge Simard avait indiqué aux enquêteurs du Bureau du directeur général des élections (DGEQ) que les faits rapportés s’étaient produits en septembre.

Toutefois, selon la preuve déposée en cour par les enquêteurs du DGEQ, la discussion avec Mme Dufour avait eu lieu au printemps.

Julie Dufour - source : Radio-Canada / Claude Bouchard



Les avocates du DGEQ ont affirmé que même si les dates ne concordaient pas, cela ne changeait pas le fond du témoignage de Serge Simard. Ces dernières n’ont pas accordé d’entrevue mercredi. Selon la procureure Laurie Mongrain, la défense cherche à formuler une nouvelle appréciation de la preuve. Elle a rappelé que ce n’était pas le rôle du tribunal en question.

Me Mongrain a argué que Julie Dufour avait eu droit à un procès juste et équitable. Les avocates du DGEQ n’ont pas accordé d’entrevue, mercredi.









Confiance dans le camp Dufour

Au terme de l’audience, l’avocat de Mme Dufour s’est dit satisfait des procédures.

Serge Simard - source : Radio-Canada

Le juge Roy, fidèle à son habitude, a eu beaucoup d’écoute, s'est montré intéressé à mes arguments, a-t-il rapporté aux journalistes. À sa sortie de la salle d’audience, Julie Dufour n’a pas souhaité commenter l’appel, mais s’est brièvement adressée aux journalistes. Ça va bien, a-t-elle indiqué. Après six mois, oui, ça va bien. Je suis heureuse.

Lors des dernières élections municipales à Saguenay, en novembre 2025, l’ex-mairesse avait essuyé une cuisante défaite, récoltant moins de 2,5 % des votes.

Elle a ajouté qu'elle se sentait en confiance quant à la suite des choses. J’ai toujours eu confiance au système de justice, a-t-elle affirmé.

Le juge Maxime Roy a pris la cause en délibéré.