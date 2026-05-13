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BCF accueille une experte en droit des affaires et marchés des capitaux

BCF accueille une experte en droit des affaires et marchés des capitaux
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-14 08:30:39

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Une avocate spécialisée en droit des affaires amorce un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le cabinet.


Tania Boulanger - source : BCF

Tania Boulanger quitte McMillan pour se joindre à BCF en tant qu’associée.

Elle cumule plus de 20 ans d’expérience en valeurs mobilières et en marchés des capitaux, où elle accompagne des émetteurs, des courtiers, des fonds d’investissement, des gestionnaires d’actifs ainsi que divers intervenants issus de multiples secteurs.

La nouvelle associée a également œuvré pendant plusieurs années au sein de l’Autorité des marchés financiers.


« Cette expérience, combinée à son expertise approfondie, lui permet d’offrir une perspective éclairée à sa clientèle », souligne BCF.

Trilingue, elle conseille les sociétés en matière de gouvernance d’entreprise et de conformité réglementaire, notamment sur les obligations liées à l’inscription et aux secteurs des fonds d’investissement et de la gestion d’actifs.

Par ailleurs, elle intervient dans le cadre d’opérations de financement, de fusions et acquisitions et de valeurs mobilières, incluant les appels publics à l’épargne, les inscriptions en bourse, les plans d’arrangement, les fusions et les placements avec dispense de prospectus.

Tania Boulanger est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.

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