Le SPVM recherche des victimes potentielles de Me Daniel Rochefort

Accusé de crimes pédosexuels, l’avocat de Montréal pourrait avoir fait d’autres victimes, selon le Service de police de la Ville de Montréal…



Daniel Rochefort en 2026 - source : SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche de victimes potentielles de l’avocat Daniel Rochefort, arrêté le 7 mai pour leurre et production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Des accusations supplémentaires d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels ont également été déposées lundi contre l’avocat de 72 ans à la suite d’une enquête menée par la Section des agressions sexuelles.

Les équipes d’enquête des deux unités spécialisées du SPVM ont des raisons de croire que Daniel Rochefort aurait pu faire d’autres victimes, indique le corps de police dans un communiqué diffusé mercredi.

Les événements qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre 2007 et 2026, précise-t-on.

Stratagème utilisé

Dans le cadre de l’enquête pour leurre informatique, Daniel Rochefort serait entré en contact avec ses victimes par l’entremise d’applications mobiles et de plateformes de réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, mentionne le SPVM.

Le suspect aurait utilisé les pseudonymes suivants lors de ses échanges avec les victimes :

Compte Instagram : dannyrock16752

Compte Snapchat : dannyrock201721

Afin de faciliter l’identification du suspect, le corps policier diffuse deux photos de lui « puisque son apparence a changé au fil des années ».

Daniel Rochefort en 2009 - source : SPVM



Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Daniel Rochefort est invitée à communiquer avec le 911 ou directement avec la Section des agressions sexuelles du SPVM au 514 280-8502.

Il est également possible de se présenter dans tout poste de quartier pour fournir une déclaration ou déposer une plainte officielle.

Toute autre personne qui souhaite partager, de façon anonyme et confidentielle, de l’information peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Unification des forces et protection des victimes

L’enquête laissant présager l’existence de plusieurs victimes, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée, mentionne-t-on encore dans le communiqué.