Un nouveau bâtonnier du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Entre surcharge des dossiers et rareté de juristes, le nouveau bâtonnier veut attirer davantage de jeunes avocats dans la région.



Jérôme Tremblay est avocat en litiges et premier conseiller du Barreau au Saguenay–Lac-Saint-Jean - source : Radio-Canada / Julien Gagnon

Le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de l'avocat spécialisé en litiges Jérôme Tremblay, qui pratique au cabinet Fradette & Le Bel, à Chicoutimi.

Le bâtonnier a pour rôle de représenter les intérêts des avocats auprès de la magistrature et de protéger l'admissibilité à la justice pour les citoyens. Jérôme Tremblay est honoré de pouvoir assurer ces responsabilités au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Il y a beaucoup de défis dans notre système de justice. Au Barreau, on a une mission qui est assez grande, assez large qui est la protection du public, mais aussi, de manière plus générale, la protection de l'État de droit. C'est sûr que ça va être un mandat qui va nécessiter beaucoup de travail, mais que je suis très très enthousiaste à l'idée de commencer », a partagé Jérôme Tremblay en entrevue.

L’avocat ne cache pas que la région fait actuellement face à plusieurs enjeux en lien avec l'accès à la justice. Une pénurie d'avocats se fait sentir dans certains domaines.

« Par exemple, le domaine du droit de la famille ou le droit de la jeunesse, il y a un nombre d'avocats qui est limité pour un nombre de cas grandissant. Alors, ça crée des problèmes d'accessibilité à la justice. Ça crée des problèmes aussi au niveau, il faut le dire, de la santé mentale des avocats aussi qui ont des charges de travail énormes », a-t-il ajouté.

Jérôme Tremblay soutient qu'il faut des mesures pour attirer et retenir les jeunes avocats dans la région.