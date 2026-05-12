Une nouvelle avocate chez IMK

Changement de cap pour une avocate en litige. De qui s’agit-il?

Emily Michelin - source : IMK

Me Emily Michelin se joint au cabinet IMK. Elle a amorcé sa carrière chez Power Law, un cabinet boutique spécialisé en litige constitutionnel.

Dans le cadre de sa pratique, elle intervient dans divers dossiers en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit administratif et constitutionnel.

Au cours de ses études en droit, elle a contribué à la Revue de droit du développement durable de McGill à titre de rédactrice et a travaillé comme assistante de recherche en droit public et en fédéralisme.

Me Michelin a également été bénévole auprès de la Clinique d’information juridique de sa faculté ainsi qu’à la Clinique juridique itinérante.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université McGill, obtenu en 2023.