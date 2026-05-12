Nominations

Une nouvelle avocate chez IMK

Une nouvelle avocate chez IMK
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-13 08:30:39

Commenter

Changement de cap pour une avocate en litige. De qui s’agit-il?

Emily Michelin - source : IMK

Me Emily Michelin se joint au cabinet IMK. Elle a amorcé sa carrière chez Power Law, un cabinet boutique spécialisé en litige constitutionnel.

Dans le cadre de sa pratique, elle intervient dans divers dossiers en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit administratif et constitutionnel.

Au cours de ses études en droit, elle a contribué à la Revue de droit du développement durable de McGill à titre de rédactrice et a travaillé comme assistante de recherche en droit public et en fédéralisme.


Me Michelin a également été bénévole auprès de la Clinique d’information juridique de sa faculté ainsi qu’à la Clinique juridique itinérante.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université McGill, obtenu en 2023.

Partager cet article:

466
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Recours collectif contre Équifax et TransUnion
2.
Une avocate risque deux mois de radiation après avoir publié une vidéo « choquante »
3.
Une nouvelle avocate chez IMK
4.
Un associé sauvé par une junior!
5.
Six nominations du conseil des ministres
EMPLOIS

EN VEDETTE