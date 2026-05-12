Six nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme six avocats. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de six avocats.

Antonietta Melchiorre - source : LinkedIn

Me Antonietta Melchiorre est nommée à nouveau vice-présidente du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

Admise au Barreau en 1992, l’avocate a été associée, arbitre et médiatrice accréditée chez Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon (LRMM) jusqu’en 2021. Elle était spécialisée en litiges civil et commercial, et en valeurs mobilières.

Me Antonietta Melchiorre est diplômée d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en droit de l’UQAM.

Elle a rejoint le TMF à temps partiel en 2018 avant d'être nommée vice-présidente en 2021.

Olga Farman - source : LinkedIn

Meest nommée à nouveau membre indépendante du conseil d’administration de La Caisse.



Admise au Barreau en 2003, Me Farman est la PDG du Port de Québec.

Au début de sa carrière, Me Farman a pratiqué durant dix ans chez Lavery, de Billy, où elle était associée.

En 2013, elle se joint à Norton Rose Fulbright comme associée. Elle est devenue associée directrice du bureau de Québec en 2016. Me Farman est avocate du groupe droit des affaires, spécialisée en sciences de la vie et en gouvernance. Elle se dédie aux opérations sur les contrats, aux activités de sociétés, à la gouvernance d’entreprise et à la propriété intellectuelle. L’avocate s’intéresse à la négociation et à la rédaction d’ententes commerciales, au droit réglementaire et aux règles de bonne gouvernance dans le secteur de la santé.

Me Olga Farman détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval. Elle a été nommée avocate émérite du Barreau du Québec en 2021.

Me Miriane Bouthillier est nommée membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).



Miriane Bouthillier - source : LinkedIn

Dans le passé, elle a déjà été avocate plaideuse en droit du travail et de l’emploi à la CNESST.

Au début de sa carrière, Me Bouthillier a œuvré pendant plus de 10 ans en droit du travail et de l'emploi chez Miller Thomson, avant de rejoindre la Banque Nationale à titre d’analyste en gouvernance réglementaire.

C'est ensuite qu’elle se joint à la CNESST, avant d’exercer comme avocate-enquêtrice au Cabinet RH, un bureau de Saint-Lambert spécialisé en prévention, gestion et règlement des différends en milieu de travail.

Me Miriane Bouthillier devient avocate-plaideuse chez RBD Avocats, puis elle arrive à la Fédération des chambres de commerce du Québec à titre d’avocate et médiatrice en pratique privée. Elle vient d’en être nommée vice-présidente pour la main d'œuvre et les relations de travail.

Me Miriane Bouthillier détient un baccalauréat en études internationales et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a une attestation en médiation civile, commerciale et du travail de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec.

Véronique Emond - source : Archives

Meest nommée membre du Conseil de la justice administrative.

Inscrite au tableau de l'ordre depuis 1994, l’avocate est membre du Tribunal administratif du travail depuis 2021.

Depuis son baccalauréat en droit de l'Université Laval, Me Véronique Emond a travaillé en cabinet, dans différentes entreprises et organismes, ainsi que dans le domaine bancaire. Elle a débuté sa carrière comme avocate chez Fontaine, Garneau & associés, puis avocate en droit du travail à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, avant de revenir en cabinet chez Byers Casgrain.

Me Emond a ensuite œuvré comme conseillère en ressources humaines chez Sico. Elle a rejoint la Banque Nationale du Canada comme conseillère principale en relations de travail, directrice de la formation puis directrice principale au Service-conseil en ressources humaines.

C’est ensuite chez Danone que Me Emond a exercé comme directrice des ressources humaines, services corporatifs et gestion de talents pour le Canada et les États-Unis.

En 2014, elle se joint à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en tant que secrétaire générale et directrice de l’administration.

Trois ans plus tard, elle devient directrice des ressources humaines chez Lantic. Parallèlement, elle exerce comme présidente et consultante pour RH Juriconseils, et devient syndique de l’Ordre des CRHA.

Me Emond détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Lydia Milazzo est nommée membre du Conseil de la justice administrative.

Assermentée en 1992, Me Milazzo est présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline depuis 2015.

Me Milazzo a été arbitre accréditée du Centre Canadien d'Arbitrage Commercial. Elle a travaillé comme arbitre à la Société pour la résolution des conflits (SORECONI) ainsi qu’au Secrétariat de l'ALÉNA.

Auparavant, elle a été avocate puis associée chez Gross, Pinsky, et avocate chez Fraser, Milner, Casgrain.

Me Lydia Milazzo détient un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law de l’Université McGill.

Me Mélanie Hillinger est nommée membre du conseil d’administration de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

Mélanie Hillinger - source : LinkedIn

L’avocate est la présidente de l’Office des professions du Québec (OPQ). Me Hillinger était auparavant Commissaire à la déontologie policière.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 1999, Me Mélanie Hillinger débute sa carrière comme conseillère en relations du travail à la Fédération des commissions scolaires du Québec de 1999 à 2012. Parallèlement, elle est coordinatrice à la négociation nationale pour le comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones.

En 2014, elle est nommée directrice générale adjointe des relations de travail et professionnelles au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a aussi été directrice générale du comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.

Deux ans plus tard, elle rejoint le ministère du Conseil exécutif comme secrétaire adjointe à l'éthique et aux emplois supérieurs. Elle quitte cette fonction en 2018 pour être nommée vice-présidente aux normes du travail à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

De 2012 à 2019, elle occupe diverses fonctions au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'elle quitte alors qu'elle est sous-ministre adjointe aux relations du travail. Elle est alors nommée vice-présidente de la RAMQ, où elle a été en charge de l'administration et du soutien à l'innovation.

Me Mélanie Hillinger détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés.