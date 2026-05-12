Les nouveaux visages du CA du Jeune Barreau de Laval

Le nouveau conseil d’administration du Jeune Barreau de Laval vient d’être dévoilé…

Rime El Rhoul - source : LinkedIn



Le Jeune Barreau de Laval a dévoilé la composition de son conseil d’administration pour l’année 2026-2027. Alors, qui sont les nouveaux membres?

Rime EL Rhoul : Présidente

Me Rime EL Rhoul est conseillère juridique et secrétaire corporative adjointe chez Metro.

Catherine Étienne Chouinard - source : LinkedIn



Me Catherine Étienne Chouinard est directrice par intérim au sein de l’Aide juridique Montréal/Laval (Bureau de Laval).





Sissi Querido - source : LinkedIn

: Trésorière



Sissi Querido pratique au sein du cabinet Deveau Dufour Mottet Avocats en litige civil et commercial et droit du travail et de l'emploi.





Félix-Adrien Fraser - source : LinkedIn



Félix-Adrien Fraser est procureur à la Ville de Laval.

Jana Derbas - source : LinkedIn



Jana Derbas : Administratrice

Me Derbas est avocate à l’aide juridique de Montréal/Laval.





Nickenson Aldonzar - source : LinkedIn

: Administrateur





Nickenson Aldonzar pratique au sein du cabinet Deveau Dufour Mottet Avocats.

Jessica Mailhot - source : LinkedIn



Jessica Mailhot : Administratrice

Me Mailhot est avocate chez BMD Avocats.





Alexandra Gravelle - source : LinkedIn

: Présidente sortante



Alexandra Gravelle est avocate chez Juriséo Avocats.