Les nouveaux visages du CA du Jeune Barreau de Laval
Radio Canada
2026-05-12 12:00:08
Le nouveau conseil d’administration du Jeune Barreau de Laval vient d’être dévoilé…
Le Jeune Barreau de Laval a dévoilé la composition de son conseil d’administration pour l’année 2026-2027. Alors, qui sont les nouveaux membres?
Rime EL Rhoul : Présidente
Me Rime EL Rhoul est conseillère juridique et secrétaire corporative adjointe chez Metro.Catherine Étienne Chouinard : Vice-présidente
Me Catherine Étienne Chouinard est directrice par intérim au sein de l’Aide juridique Montréal/Laval (Bureau de Laval).
Sissi Querido : Trésorière
Sissi Querido pratique au sein du cabinet Deveau Dufour Mottet Avocats en litige civil et commercial et droit du travail et de l'emploi.
Félix-Adrien Fraser : Administrateur
Félix-Adrien Fraser est procureur à la Ville de Laval.
Jana Derbas : Administratrice
Me Derbas est avocate à l’aide juridique de Montréal/Laval.
Nickenson Aldonzar : Administrateur
Nickenson Aldonzar pratique au sein du cabinet Deveau Dufour Mottet Avocats.
Jessica Mailhot : Administratrice
Me Mailhot est avocate chez BMD Avocats.
Alexandra Gravelle : Présidente sortante
Alexandra Gravelle est avocate chez Juriséo Avocats.
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