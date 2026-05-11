De Davies à…

Un avocat spécialisé en droit fiscal change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Xavier Plomteux - source : FASKEN

Après avoir amorcé sa carrière chez Davies, Xavier Plomteux rejoint Fasken au sein du groupe de fiscalité, où il pratique en planification fiscale, tant au niveau national qu’international.

Sa pratique porte principalement sur les fusions et acquisitions, les réorganisations corporatives ainsi que sur l’impôt des sociétés, des fiducies et des particuliers. Il accompagne une clientèle variée dans l’optimisation de leurs structures et positions fiscales.

Dans le cadre de sa pratique, il met à profit ses compétences et son expérience pour offrir des conseils fiscaux à valeur ajoutée et des solutions créatives et pratiques à des clients, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs d’affaires, souligne le cabinet.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.