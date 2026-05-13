Un associé sauvé par une junior!

Une jeune avocate a sauvé la vie d’un associé après un appel lancé au sein du cabinet.



Bernie Citron et Hope Watson - source : Hope Watson

L’image classique est que ce sont les associés qui aident les avocats juniors dans leur vie professionnelle.

Cette fois, c'est bien une jeune avocate qui a littéralement sauvé la vie d'un associé du même cabinet.

L’histoire commence quand Bernie Citron, associé au bureau de Thompson Coburn à Chicago, développe une maladie au rein à la suite d'une maladie auto-immune, rapporte Legal Cheek.

En 2024, un accident vasculaire cérébral (AVC) met sa santé en péril. Bernie Citron se retrouve sous dialyse six jours sur sept… et sur une liste d'attente de cinq ans pour recevoir un don de rein.

Les médecins annoncent à l'avocat qu'il a peu de chances de survivre à cette attente.

Bernie Citron demande alors à son cabinet de l’autoriser à lancer une campagne interne pour trouver un donneur parmi les 800 membres du personnel.

L'avocate junior Hope Watson, basée au bureau du cabinet à Washington D.C., reçoit le courriel envoyé à tous les collaborateurs du cabinet. Or, elle envisageait de devenir une donneuse, après avoir été sensibilisée par sa tante, qui dirige un OBNL dédié à la littératie en santé.

La jeune avocate remplit le questionnaire, et part à Chicago pour effectuer des tests. Ceux-ci se révélant positifs, elle contacte alors Bernie Citron pour lui annoncer la nouvelle.

Le cabinet Thompson Coburn donne de nouveau un coup de pouce en offrant aux deux avocats le temps nécessaire pour la chirurgie et le rétablissement… et en donnant 25 000 $US à la Fondation nationale du rein.

Un rein de l'avocate junior est alors transplanté sur l’associé, avec succès.

Les deux collègues disent être devenus amis proches, au point de se considérer désormais comme faisant partie de la même famille.