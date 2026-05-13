Le Rabat d’or revient avec des sujets sérieux… et complètement décalés

Le JBQ s’apprête à organiser, pour une nouvelle édition, le Rabat d’or. Alors, prêt à vous inscrire?

Le Jeune Barreau de Québec relance son célèbre concours oratoire du Rabat d’or, dont la prochaine édition se tiendra le 10 juin au Palais de justice de Québec.

Ouvert à tous les membres du JBQ, cet événement annuel mettra une fois de plus à l’épreuve l’éloquence, la répartie et le sens de l’argumentation des participants.

Et cette année encore, les sujets promettent de faire réagir autant que réfléchir :

Le récent changement de toge des juges de la Cour suprême renforce-t-il la modernité de l'institution, ou lui fait-il perdre un peu de son panache?

Être confiant est-il plus important qu'avoir raison?

Couper un sandwich en diagonale le rend-il objectivement meilleur?

Le silence devient-il gênant seulement quand on le remarque?

Notre démocratie : efficace ou illusoire?

Le télétravail chez les avocats : progrès ou menace pour la justice?

Vaut-il mieux avoir raison seul ou tort avec tout le monde?

Les progrès technologiques rendent-ils l'humain plus paresseux ou plus performant?

Faut-il mettre le lait avant ou après les céréales?

Les inscriptions se font via le courriel suivant : dg@jeunebarreaudequebec.ca.