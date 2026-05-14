À la tête du Barreau de Laval : qui compose le nouveau CA?
2026-05-14 12:00:37
La composition du conseil d’administration du Barreau de Laval a été dévoilée lors de l’assemblée générale annuelle…
Le 30 avril dernier se tenait l’assemblée générale annuelle du Barreau de Laval et de l’AJBL. À cette occasion, la composition du conseil d’administration pour l’exercice 2026-2027 a été dévoilée.
Me Cassandre Cholette : Bâtonnière
Avocate chez TCJ, Cassandre Cholette pratique principalement en litige civil et commercial, notamment dans le cadre de dossiers en matière de vices cachés, de vices de construction et de responsabilité civile.Me Amanda Assaf : Première conseillère
Me Assaf est directrice générale adjointe du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière.
Me Pascale Lafortune : Trésorière
Me Lafortune est avocate en droit de la famille et médiatrice accréditée.
Me Mélanie Zawahiri : Secrétaire
Me Mélanie Zawahiri exerce en droit administratif, en droit du travail et en droit de la famille au sein du cabinet Nordence x Trivium.
Me Michael Levesque : Conseiller
Michael Levesque est associé chez Juriseo Avocats.
Me Valérie Gionet : Conseillère
Me Gionet est avocate criminaliste chez BMD Avocats.
Me Valérie St-Pierre : Conseillère
Me Valérie St-Pierre est avocate chez Jean-Claude Dubé.
Me Zoé Delisle : Conseillère
Me Delisle est avocate au sein du cabinet Lane avocats et conseillers d'affaires.
Me Rime EL Rhoul : Conseillère (à titre de présidente de l'AJBL)
Me EL Rhoul est conseillère juridique chez Metro.
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