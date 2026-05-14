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À la tête du Barreau de Laval : qui compose le nouveau CA?

À la tête du Barreau de Laval : qui compose le nouveau CA?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-14 12:00:37

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La composition du conseil d’administration du Barreau de Laval a été dévoilée lors de l’assemblée générale annuelle…

Le 30 avril dernier se tenait l’assemblée générale annuelle du Barreau de Laval et de l’AJBL. À cette occasion, la composition du conseil d’administration pour l’exercice 2026-2027 a été dévoilée.


Cassandre Cholette - source : TCJ

Me Cassandre Cholette : Bâtonnière

Avocate chez TCJ, Cassandre Cholette pratique principalement en litige civil et commercial, notamment dans le cadre de dossiers en matière de vices cachés, de vices de construction et de responsabilité civile.

Amanda Assaf - source : LinkedIn
Me Amanda Assaf : Première conseillère

Me Assaf est directrice générale adjointe du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière.


Me Pascale Lafortune : Trésorière

Me Lafortune est avocate en droit de la famille et médiatrice accréditée.

Pascale Lafortune - source : LinkedIn

Mélanie Zawahiri - source : LinkedIn
Me Mélanie Zawahiri : Secrétaire


Me Mélanie Zawahiri exerce en droit administratif, en droit du travail et en droit de la famille au sein du cabinet Nordence x Trivium.








Me Michael Levesque : Conseiller

Michael Levesque - source : LinkedIn

Michael Levesque est associé chez Juriseo Avocats.

Valérie Gionet - source : LinkedIn

Me Valérie Gionet : Conseillère

Me Gionet est avocate criminaliste chez BMD Avocats.



Me Valérie St-Pierre : Conseillère

Me Valérie St-Pierre est avocate chez Jean-Claude Dubé.

Valérie St-Pierre - source : LinkedIn
Zoé Delisle - source : Lane


Me Zoé Delisle : Conseillère

Me Delisle est avocate au sein du cabinet Lane avocats et conseillers d'affaires.




Me Rime EL Rhoul : Conseillère (à titre de présidente de l'AJBL)

Me EL Rhoul est conseillère juridique chez Metro.

Rime El Rhoul - source : LinkedIn

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