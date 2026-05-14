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Du soutien pour les victimes d’infractions criminelles

Du soutien pour les victimes d’infractions criminelles
Didier Bert

Didier Bert

2026-05-14 11:00:41

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Onze projets bénéficient d'une enveloppe financière pour améliorer l'accompagnement des personnes victimes d'infractions criminelles.

Un montant total de 550 000 $ est orienté vers le financement de projets de soutien aux victimes d'actes criminels au Québec.

Ces sommes seront puisées dans le Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC), indique le ministère de la Justice.

Parmi les projets soutenus, ce financement appuiera notamment le développement d’outils de dépistage du contrôle coercitif ainsi que la formation des médiateurs familiaux et des intervenants psychosociaux.


Des initiatives ciblées visent également à renforcer l'accompagnement des hommes victimes, et à améliorer les services destinés aux personnes en situation de particulière vulnérabilité, notamment les femmes vivant avec un handicap.

Institué au ministère de la Justice en 1988, le FAAPVIC est alimenté principalement par les sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

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