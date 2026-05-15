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Campus : les professeurs de droit à l’honneur

Campus : les professeurs de droit à l’honneur
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-15 13:15:55

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Quoi de neuf dans vos facultés? On fait le tour des dernières actualités…

Vanessa Tanguay - source : Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

La professeure Vanessa Tanguay a obtenu une subvention de recherche de 7 000 $ dans le cadre du plus récent concours de la Fondation du Barreau du Québec, consacré au thème Protéger et renforcer l’État de droit au Québec.

Ce financement soutiendra la rédaction de l'article : Le droit à l’égalité au Québec : comment les récentes modifications à l’article 9.1 de la Charte québécoise en redessinent la portée et l’exercice.

Vladyslav Lanovoy - source : Université Laval
Université Laval


La Faculté de droit souligne l’obtention par Vladyslav Lanovoy, professeur agrégé à la Faculté, d’une subvention du Fonds de recherche du Québec (FRQ) dans le cadre du concours Soutien à la recherche pour la relève professorale.

D’une durée de trois ans, ce projet de recherche vise à clarifier le cadre juridique applicable à la réparation en droit de la responsabilité de l’État, à la lumière de la pratique étatique et de la jurisprudence internationale, qui ont connu d’importants développements depuis 2001.





Université de Montréal

Miriam Cohen - source : Université de Montréal

La Faculté de droit vient d’annoncer la nomination de la professeure Miriam Cohen à titre de directrice du Centre de recherche en droit public (CRDP) à partir du 1er juin 2026.

Reconnue internationalement pour l’excellence de ses travaux en droit international, droits humains et justice réparatrice, la professeure Cohen poursuivra la mission d’excellence et de rayonnement du Centre au cours des quatre prochaines années.

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