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La Ville de Montréal honore une experte du droit et de l’IA

La Ville de Montréal honore une experte du droit et de l’IA
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-15 10:30:38

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Une juriste figure parmi les récipiendaires de l’Ordre de Montréal. De qui s’agit-il?

Catherine Régis - source : UdeM

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a remis vendredi dernier les insignes de l’Ordre de Montréal à 17 personnalités qui contribuent de manière exceptionnelle au développement et au rayonnement de la métropole.

Parmi les récipiendaires figure Catherine Régis, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et spécialiste des enjeux liés à l’intelligence artificielle et à la gouvernance responsable du numérique.


Elle est également associée à Mila et occupe plusieurs fonctions de recherche et de conseil au sein d’organisations nationales et internationales, notamment l’UNESCO, l’OCDE et le Partenariat mondial sur l’IA.

Reconnue pour ses travaux en gouvernance de l’IA et en innovation en santé, elle a contribué à la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle et codirigé plusieurs ouvrages de référence.

Membre du Barreau du Québec depuis 1999, elle a complété sa formation juridique à Montréal, Sherbrooke, Genève et Toronto.

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