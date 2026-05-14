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Une recrue chez Calex Legal

Une recrue chez Calex Legal
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-15 08:30:52

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Le cabinet accueille un nouvel avocat dans son équipe. Qui est-il?

Al Brixi - source : LinkedIn

Me Al Brixi quitte Slater Vecchio pour rejoindre Calex Legal. Il possède une expertise diversifiée couvrant plusieurs domaines, notamment les actions collectives, la responsabilité du fabricant et la protection des consommateurs.

« L’arrivée de Me Brixi permettra assurément de solidifier notre équipe en actions collectives », souligne Jean-Philippe Caron, fondateur du cabinet.

Me Brixi a débuté sa carrière chez Fasken, avant de poursuivre son parcours chez Langlois.


Avant d’intégrer le milieu juridique, il a également enseigné l’administration des affaires au niveau collégial et a offert du mentorat à plusieurs entrepreneurs immigrants, contribuant ainsi au développement de l’entrepreneuriat.

Par ailleurs, il a effectué un stage auprès de l’honorable juge Martin Castonguay, siégeant en chambre commerciale à la Cour supérieure du Québec.

Me Brixi est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi que d’un baccalauréat en commerce et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Concordia.

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