Une avocate de Marc-André Grenon radiée un mois en lien avec une vidéo « choquante »

L'avocate apparaît dans une vidéo qui a été publiée pendant le procès de Marc-André Grenon. Le Conseil de discipline la sanctionne…

L’avocate Vanessa Pharand a été radiée pour un mois après avoir été reconnue coupable d’avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de sa profession. Dans une décision rendue le 10 juin, le Conseil de discipline du Barreau du Québec lui a aussi imposé le paiement des frais liés à la procédure disciplinaire.



L'avocate Vanessa Pharand apparaît dans une vidéo qui a été publiée pendant le procès de Marc-André Grenon - source : Radio-Canada - Capture d'écran d'instagram

Les faits reprochés remontent à février 2024, alors que Me Pharand représentait Marc-André Grenon lors de son procès pour le meurtre et l’agression sexuelle de Guylaine Potvin, survenus à Jonquière en 2000.

L'avocate avait alors diffusé une vidéo promotionnelle sur son compte public Instagram qui incluait plusieurs mots-clics comme #meurtre ou #htgawm (l’abréviation du titre de la série de télé américaine How to Get Away with Murder). En trame sonore, on pouvait entendre la chanson Gangsta’s Paradise, de Coolio.

Tournée en partie au palais de justice de Chicoutimi, la publication avait été affichée sur les réseaux sociaux au moment même où se déroulait le procès de son client. L'avocate l'avait retirée quatre jours plus tard. En novembre 2025, le Conseil avait reconnu Me Pharand coupable de faute déontologique.

La publication de Me Pharand avait été tournée en partie au palais de justice de Chicoutimi - source : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les parties ont souligné que le Conseil de discipline du Barreau du Québec en était à sa première audience disciplinaire du genre en lien avec l’utilisation des médias sociaux. Le Conseil n’a toutefois pas manqué de rappeler la gravité élevée de la faute commise par Me Pharand.

« L’avocat qui utilise les médias sociaux doit faire preuve de jugement et de discernement. (...) Dans la présente affaire, l’intimée a fait preuve d’un manque flagrant de jugement, d’insouciance et de considération envers le public, sa profession, son client et les proches de la victime », peut-on lire dans la décision. Le Conseil a aussi exprimé que la faute était accentuée par l’exploitation du caractère médiatique du procès. Il ajoute que la vidéo a été publiée à une date charnière dans le but d’en maximiser le nombre de visionnements.

Le Conseil estime avoir imposé une sanction juste en retenant une radiation d’un mois plutôt que deux, comme le réclamait le syndic adjoint du Barreau, Samy Elnemr.

« Cette sanction assure la protection du public et répond aux autres objectifs, soit la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et, finalement, le droit pour l’intimée d’exercer sa profession. Elle constitue en outre une sanction individualisée, raisonnable et adéquate eu égard aux circonstances de l’infraction ».

Outre la radiation et les frais liés à la procédure disciplinaire, la décision comprend aussi la publication d’un avis aux frais de Me Pharand.