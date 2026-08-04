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Une recrue chez Justice pro bono

Une recrue chez Justice pro bono
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-05 08:30:04

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L’organisme accueille une avocate tout juste assermentée. De qui s’agit-il?


Lisa Medjdoub - source : LinkedIn

Justice Pro Bono accueille Me Lisa Medjdoub au sein de son équipe. L’avocate, assermentée en juin dernier, s’intéresse particulièrement aux enjeux liés à l’accès à la justice et à l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.

Avant de se tourner vers le droit, Me Medjdoub envisageait une carrière en psychologie. Elle a finalement choisi le droit et complété son baccalauréat à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du régime coopératif, qui lui a permis de combiner formation académique et expériences pratiques.

Son parcours l’a également menée en France, où elle a effectué un échange étudiant portant notamment sur la protection des renseignements personnels et le droit social comparé.


Elle a ensuite réalisé son stage du Barreau en droit du travail à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Me Medjdoub y a notamment travaillé sur des dossiers contentieux devant le Tribunal administratif du travail et la Cour du Québec, en plus de participer à la rédaction de procédures, à la préparation d’audiences et à l’analyse de dossiers complexes.

Elle a également acquis de l’expérience en droit administratif et en protection des renseignements personnels à la Commission des transports du Québec, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 25.

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