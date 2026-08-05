Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 05 août
L'équipe Droit-Inc
2026-08-05 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e junior - Franchise, Recouvrement et Litige (Canada & USA) – Gdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e au Bureau du Syndic – Barreau du Québec, Montréal
- Avocat.e stratégique - droit commercial et contrats – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e-conseil - Conformité et réglementation - À distance – Recrutement Life After Law, Montréal (Télétravail)
- Avocat.e d'expérience – Barricad Avocats, Montréal (Hybride)
- Notaire en droit immobilier commercial et financement d’entreprises - Ville de Vaudreuil-Dorion – Employeur confidentiel, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires - Ville de Vaudreuil-Dorion – Employeur confidentiel, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Conseiller.ère juridique – Lareau courtiers d'assurances, Napierville (Hybride)
- Directeur.rice des affaires juridiques (VOLET DROIT IMMOBILIER ET AFFAIRES CONTENTIEUSES) (#004809) – Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
- Adjoint.e ou technicien.ne juridique - Droit immobilier – Blanchard Lupien Notaires S.e.n.c.r.l., Mirabel (Présentiel)
- Adjoint.e juridique - Droit immobilier – Blanchard Lupien Notaires S.e.n.c.r.l., Mirabel (Présentiel)
- Avocat.e – Larochelle Avocats, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en enquêtes administratives (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Parajuriste en droit des affaires (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e plaideur.euse en droit du travail et de l’emploi – Gaggino Avocats, Montréal (Présentiel)
- Parajuriste – Fourcand, Tremblay, Kissel, Plante, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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