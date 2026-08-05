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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 05 août

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 05 août

L'équipe Droit-Inc

2026-08-05 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e junior - Franchise, Recouvrement et Litige (Canada & USA)Gdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e au Bureau du SyndicBarreau du Québec, Montréal
  2. Avocat.e stratégique - droit commercial et contratsGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e-conseil - Conformité et réglementation - À distanceRecrutement Life After Law, Montréal (Télétravail)
  4. Avocat.e d'expérienceBarricad Avocats, Montréal (Hybride)
  5. Notaire en droit immobilier commercial et financement d’entreprises - Ville de Vaudreuil-DorionEmployeur confidentiel, Vaudreuil-Dorion (Hybride)
  6. Avocat.e en droit des affaires - Ville de Vaudreuil-DorionEmployeur confidentiel, Vaudreuil-Dorion (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Conseiller.ère juridiqueLareau courtiers d'assurances, Napierville (Hybride)
  2. Directeur.rice des affaires juridiques (VOLET DROIT IMMOBILIER ET AFFAIRES CONTENTIEUSES) (#004809)Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
  3. Adjoint.e ou technicien.ne juridique - Droit immobilierBlanchard Lupien Notaires S.e.n.c.r.l., Mirabel (Présentiel)
  4. Adjoint.e juridique - Droit immobilierBlanchard Lupien Notaires S.e.n.c.r.l., Mirabel (Présentiel)
  5. Avocat.eLarochelle Avocats, Montréal (Présentiel)
  6. Avocat.e en enquêtes administratives (Montréal)Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
  7. Parajuriste en droit des affaires (Montréal)Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e plaideur.euse en droit du travail et de l’emploiGaggino Avocats, Montréal (Présentiel)
  9. ParajuristeFourcand, Tremblay, Kissel, Plante, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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La Rédaction de Droit-inc.com

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