Le JBQ cherche sa relève engagée

L'organisme recrute des bénévoles pour siéger à ses différents comités…

Le Jeune Barreau de Québec lance un appel aux membres de la communauté juridique souhaitant s'impliquer dans ses activités pour l'année 2026-2027.

L'organisation est à la recherche de bénévoles pour siéger à ses différents comités, qui couvrent notamment la formation, le rayonnement professionnel, les services à la population, l'environnement, les affaires publiques ainsi que les activités sportives et sociales.

En s'impliquant au sein d'un comité, les bénévoles auront l'occasion de mettre leur expertise à profit, de développer leur réseau professionnel et de participer aux projets du Jeune Barreau de Québec.

Les personnes intéressées peuvent manifester leur intérêt en écrivant à jbq@jeunebarreaudequebec.ca.