Cette semaine dans les cabinets

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on fait le tour des dernières actualités…

Fasken

Le cabinet vient de bonifier son partenariat de longue date avec Fierté au travail Canada, en devenant le premier commanditaire principal du programme national Ambassadeurs de l’organisation ainsi que de sa nouvelle série de laboratoires d'échange.

« Depuis 13 ans, nous soutenons Pride at Work Canada / Fierté au travail Canada, un organisme national qui collabore avec des employeurs de tous les secteurs afin de créer des milieux de travail inclusifs et affirmatifs pour la communauté 2SLGBTQIA+ ».

Dunton Rainville

Dunton Rainville se dit fier de voir l'expertise de Me Sylvain Lanoix reconnue à la Cour suprême du Canada.

« Dans un jugement rendu le 24 juillet dernier dans l’affaire Zardev inc. c. Dydzak*, la juge Suzanne Côté a en effet référé à l'une des publications juridiques de Me Lanoix : « La navigabilité d’un cours d’eau : ses implications dans l’application de la réglementation municipale », dans Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec, vol. 509, Développements récents en droit municipal, Montréal, Yvon Blais, 2022, 23 ».



ROBIC

Isabelle Girard se joint à l’équipe de direction du groupe Brevets du cabinet ROBIC, aux côtés de Jeremy Lawson et Steven Lam.

« Agente de brevets d'expérience et figure incontournable de notre équipe, Isabelle se démarque par son esprit analytique, son leadership et sa connaissance approfondie du cabinet. Dans ce nouveau rôle, elle contribuera activement au développement de notre groupe de pratique en pilotant des projets structurants visant à soutenir l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'excellence des services offerts à nos clients ».

Gowling WLG

Denis V. Keseris fait partie des experts en propriété intellectuelle qui participeront au prochain programme d’ateliers sur la gestion de la PI pour les PME canadiennes en IA, une initiative menée par SCALE AI - Grappe d'IA du Canada avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de l’Office canadien de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre d’ateliers spécialisés et de séances individuelles, il conseillera les entreprises participantes sur comment renforcer leurs stratégies de PI, de commercialisation et de croissance internationale.