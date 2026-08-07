Une recrue en droit des affaires

Un avocat en droit des affaires change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Louis-Philippe Desjardins - source : LinkedIn

Après plusieurs années en pratique privée et en entreprise, Me Louis-Philippe Desjardins amorce un nouveau chapitre de sa carrière en se joignant à Blue HF à titre d’avocat en droit des affaires.

L’avocat quitte PFD Avocats, où il exerçait en droit des affaires, après y avoir accompagné des entreprises dans leurs enjeux corporatifs et commerciaux.

Dans le cadre de sa pratique, Me Desjardins accompagne ses clients dans des mandats liés notamment à l’incorporation, aux relations entre actionnaires, au financement, aux acquisitions, aux réorganisations corporatives, à la négociation d’ententes commerciales ainsi qu’à la planification de la relève et à la vente d’entreprises.

Il intervient également auprès de franchiseurs et de franchisés, notamment pour la rédaction et la négociation de conventions de franchise, la structuration des relations contractuelles, l’expansion de réseaux, la conformité réglementaire ainsi que les transferts ou reprises d’établissements.

Avant de se joindre à PFD Avocats, Me Desjardins a exercé chez Norton Rose et a également acquis une expérience en entreprise comme conseiller juridique chez Québecor.

Il est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.