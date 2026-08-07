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Tour d'horizon de l'actualité universitaire

Tour d'horizon de l'actualité universitaire
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-07 13:15:36

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Que s’est-il passé dans vos facultés ces derniers jours? On vous fait un récapitulatif…

Université d'Ottawa

Source : Université d’OttawaUniversité d’Ottawa

La Section de droit civil de la Faculté de droit a accueilli deux nouvelles professeures le 1er juillet dernier : Mireille Fournier, qui s’intéresse notamment au droit civil, au droit des entreprises et à l’histoire du droit, et Laurence Ricard, dont les travaux portent sur le droit des personnes vulnérables, la protection de la jeunesse et la philosophie du droit.

Karine Millaire - source : LinkedIn
Université de Montréal

La professeure Karine Millaire, en collaboration avec le Bureau du Principe de Joyce et sa directrice, Jennifer Petiquay, obtiennent une subvention Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour leur projet La sécurité culturelle dans le champ du droit : conceptualisation théorique et mobilisation pratique.

Cette recherche contribuera à faire progresser la réflexion sur la sécurité culturelle dans le domaine juridique et à favoriser son application à des enjeux concrets touchant les peuples autochtones.

Université de Sherbrooke

Laurence Marquis - source : Université de Sherbrooke

Le Centre de recherche SoDRUS - Société, Droit et Religions - Université de Sherbrooke a tenu à souligner l’obtention, par la professeure Laurence Marquis de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et chercheure régulière au SoDRUS, d’une subvention de 43 345 $ du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, dans le cadre du programme de soutien à la relève professorale, pour une durée de trois ans.

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