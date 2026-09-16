Une avocate émérite au conseil de l'IGOPP

Une avocate se joint au conseil de l'Institut sur la gouvernance. Elle préside déjà celui d'Investissements PSP.

Maryse Bertrand - source : IGOPP

L'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques a annoncé vendredi l'arrivée de Me Maryse Bertrand à son conseil d'administration. L'annonce porte la signature de la présidente du conseil, Guylaine Saucier.

L'avis insiste sur le parcours juridique, et il a de quoi.

Admise au Barreau en 1981, Maryse Bertrand a passé plus de vingt ans comme associée chez Davies Ward Phillips & Vineberg, en fusions et acquisitions et en financement corporatif. Elle y a siégé au comité national de gestion.

C'est de cette époque que datent ses plus gros dossiers : la privatisation de BCE, l'acquisition de la Bourse de Montréal par celle de Toronto.

Elle nous racontait en 2010 avoir quitté la pratique privée par « une convergence de trois choses » : une occasion exceptionnelle, le contexte économique d'après-crise et le respect de ses futurs collègues. Elle entrait à Radio-Canada en septembre 2009, à la vice-présidence des services juridiques, de l'immobilier et au secrétariat général.

Le Barreau du Québec lui avait décerné la distinction d'avocate émérite en 2007.

Elle a pris en 2024 la présidence du conseil d'Investissements PSP, l'un des plus gros gestionnaires de caisses de retraite du pays. Elle préside aussi celui de l'Université McGill et siège aux conseils de Metro et de Groupe Canam.

L'IGOPP a été fondé par l'Autorité des marchés financiers, Jarislowsky Fraser, l'Université Concordia et HEC Montréal. Son conseil compte quatorze administrateurs. François Dauphin en est le président-directeur général.