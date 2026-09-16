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Une avocate en litige honorée pour son engagement professionnel

Une avocate en litige honorée pour son engagement professionnel
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-16 12:00:59

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Le Jeune Barreau de Québec décerne le prix Louis Philippe Pigeon à une avocate en litige. Qui est l’heureuse élue?


Catherine Bélanger Pâquet - source : McCarthy

Me Catherine Bélanger Pâquet est la lauréate du prix Louis Philippe Pigeon 2026, remis chaque année par le Jeune Barreau de Québec afin de souligner la contribution distinctive de l’un de ses membres à la profession juridique.

Le prix lui a été remis lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire du Barreau de Québec.

Catherine Bélanger Pâquet est associée au sein du groupe Litige de McCarthy et compte une dizaine d’années d’expérience en litige civil et commercial.


Elle intervient notamment dans des dossiers complexes en matière de recours collectifs, de droit professionnel et de droit médical, et plaide devant les tribunaux civils, tant en première instance qu’en appel.

Très impliquée dans sa communauté depuis le début de sa carrière, elle occupe actuellement la vice-présidence du conseil d’administration de Justice Pro Bono.

Au sein de McCarthy, elle agit également comme présidente régionale, pour le bureau de Québec, du groupe national d’action sur la Fierté. Elle participe à diverses initiatives visant à promouvoir la diversité et l’inclusion, notamment au sein de la communauté 2ELGBTQI+.

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