Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 16 septembre
L'équipe Droit-Inc
2026-09-16 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Juristes - 4 postes – Info Justice Montérégie, Longueuil, St-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de Valleyfield et Sorel-Tracy
- Avocat.e recherché.e – Marceau & Boudreau Avocats, Blainville
- Conseiller.ère juridique - Droit de la construction – TCI+, Laval (Hybride)
- Avocat.e – Ménard Noël Côté-Jones Avocats, Québec (Présentiel)
- Conseiller.ère principal.e, Affaires juridiques – Gestion FÉRIQUE, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – Gattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal
- Avocat.e au programme et aux évaluations – Barreau du Québec, Montréal
- Avocat.e junior.e - droit civil et/ou familial – Groupe Montpetit, Québec (Présentiel)
- Avocat.e en droit du travail et SST (Québec) – Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Droit de la famille – Groupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique en entreprise | droit transactionnel – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e intermédiaire – litige – Hébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval
Autres offres d'emploi
- Avocat.e – Vol En Retard, Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice, Affaires juridiques | Director, Legal Affairs – ZSA, Montréal
- Parajuriste - litige et insolvabilité - profil intermédiaire – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Parajuriste - droit corporatif - profils intermédiaires et séniors – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - droit des affaires - bilingue - hybride - salaire jusqu'à 80 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - litige et insolvabilité - bilingue – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Greenspoon Winikoff Llp, Montréal
- Adjoint.e juridique PI - profil domaine santé ou pharmaceutique - Ville de Québec – UMAN Recrutement, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique sénior.e – Groupe Santé Sedna, Brossard (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Tremblay Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique en droit immobilier, Acquisitions et Financement – Montoni, Laval (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – 3 à 5 ans de pratique (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit des technologies – Desjardins, Montréal (Hybride)
- Parajuriste – Immobilier & Droit corporatif – Vast-Auto Distribution, Montréal (Présentiel)
- Technicien.ne juridique - droit des affaires – Ratelle - avocats et notaires, Mascouche
- Analyste indemnisation – Ordre Des Architectes Du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Centre de services scolaire des Patriotes, Saint-Bruno-de-Montarville (Hybride)
- Avocat.e - service contentieux – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal
- Adjoint.e aux brevets - Ville de Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice, Affaires juridiques – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocate ou avocat criminaliste | 2 à 5 ans de pratique – Morasse Avocats, Montréal (Hybride)
- Greffier.ère adjoint.e – Ville de Côte Saint‑Luc, Côte Saint-Luc
- Adjoint.e juridique - droit de la famille - Westmount - salaire jusqu’à 70 000 $ par année – UMAN Recrutement, Westmount (Présentiel)
- Avocate ou Avocat – Droit du travail SST – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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