Top des emplois

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 16 septembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 16 septembre

L'équipe Droit-Inc

2026-09-16 12:00:00

Commenter
Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Juristes - 4 postesInfo Justice Montérégie, Longueuil, St-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de Valleyfield et Sorel-Tracy
  2. Avocat.e recherché.eMarceau & Boudreau Avocats, Blainville
  3. Conseiller.ère juridique - Droit de la constructionTCI+, Laval (Hybride)
  4. Avocat.eMénard Noël Côté-Jones Avocats, Québec (Présentiel)
  5. Conseiller.ère principal.e, Affaires juridiquesGestion FÉRIQUE, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e en droit du travail et de l’emploiGattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal
  2. Avocat.e au programme et aux évaluationsBarreau du Québec, Montréal
  3. Avocat.e junior.e - droit civil et/ou familialGroupe Montpetit, Québec (Présentiel)
  4. Avocat.e en droit du travail et SST (Québec)Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
  5. Avocat.e – Droit de la familleGroupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Présentiel)
  6. Conseiller.ère juridique en entreprise | droit transactionnelGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e intermédiaire – litigeHébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.eVol En Retard, Montréal (Présentiel)
  2. Directeur.rice, Affaires juridiques | Director, Legal AffairsZSA, Montréal
  3. Parajuriste - litige et insolvabilité - profil intermédiaireUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  4. Parajuriste - droit corporatif - profils intermédiaires et séniorsUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  5. Adjoint.e juridique - droit des affaires - bilingue - hybride - salaire jusqu'à 80 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  6. Adjoint.e juridique - litige et insolvabilité - bilingueUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e en litige civil et commercialGreenspoon Winikoff Llp, Montréal
  8. Adjoint.e juridique PI - profil domaine santé ou pharmaceutique - Ville de QuébecUMAN Recrutement, Québec (Hybride)
  9. Conseiller.ère juridique sénior.eGroupe Santé Sedna, Brossard (Hybride)
  10. Technicien.ne juridiqueTremblay Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  11. Conseiller.ère juridique en droit immobilier, Acquisitions et FinancementMontoni, Laval (Hybride)
  12. Avocat.e en litige civil et commercial – 3 à 5 ans de pratique (Montréal)Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
  13. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit des technologiesDesjardins, Montréal (Hybride)
  14. Parajuriste – Immobilier & Droit corporatifVast-Auto Distribution, Montréal (Présentiel)
  15. Technicien.ne juridique - droit des affairesRatelle - avocats et notaires, Mascouche
  16. Analyste indemnisationOrdre Des Architectes Du Québec, Montréal (Hybride)
  17. Avocat.eCentre de services scolaire des Patriotes, Saint-Bruno-de-Montarville (Hybride)
  18. Avocat.e - service contentieuxCIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal
  19. Adjoint.e aux brevets - Ville de MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  20. Directeur.rice, Affaires juridiquesZSA, Montréal (Présentiel)
  21. Avocate ou avocat criminaliste | 2 à 5 ans de pratiqueMorasse Avocats, Montréal (Hybride)
  22. Greffier.ère adjoint.eVille de Côte Saint‑Luc, Côte Saint-Luc
  23. Adjoint.e juridique - droit de la famille - Westmount - salaire jusqu’à 70 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Westmount (Présentiel)
  24. Avocate ou Avocat – Droit du travail SSTCIUSSSCN, Québec (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

Partager cet article:

188
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Amiante : Un juge écarte Bennett Jones!
2.
Élections Québec avait prévenu dès 2023
3.
Comment se portent le Canada et le Québec vis-à-vis de l’état de droit?
4.
Une avocate en litige honorée pour son engagement professionnel
5.
Wendat, Québec et promoteurs éoliens : un procès à trois
EMPLOIS

EN VEDETTE