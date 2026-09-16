Harvey, la legaltech devenue géante

La firme de technologie juridique Harvey atteint une valorisation à faire pâlir d’envie de grands cabinets.

Le temps est loin où les jeunes pousses juridiques commençaient à se faire une place sur le marché des outils juridiques.

Aujourd’hui, certaines legaltechs pèsent lourd… très lourd, même.

Fin 2022, quelques mois après sa création, la legaltech Harvey parvenait à lever 5 millions $US.

Quatre ans plus tard, la firme basée à San Francisco vient de lever 550 millions $US, portant sa valorisation à 15,5 milliards $US.

Ce montant correspond à une fois et demie le total des revenus annuels de Kirkland & Ellis, le cabinet d’avocats qui engrange les plus gros revenus au monde.

Certes, Harvey n’en est pas à amasser de tels revenus. Ses recettes se limitent à 190 millions $US pour l’année 2025.

Harvey développe des outils d'IA juridiques pour les cabinets d'avocats et les services juridiques d'entreprise, aidant à automatiser les flux de travail juridiques tels que l'analyse des contrats, la diligence raisonnable, la conformité et les litiges.

Harvey n’est pas une réussite isolée. La legaltech suédoise Legora prépare une levée de fonds qui la valoriserait à 10 milliards $US. La canadienne Clio a obtenu un financement qui porte sa valorisation à plus de 5 milliards $US.