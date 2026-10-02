Du nouveau sur les campus

De Québec à Montréal en passant par Sherbrooke, les facultés de droit multiplient rencontres, formations et célébrations. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer…

Muriel Rebourg - source : Université Laval

Université Laval

La Faculté de droit se dit fière d’accueillir la professeure invitée Muriel Rebourg, de l’Université de Brest, lors de son séjour à Québec, du 17 octobre au 14 novembre prochains.

Au cours de son séjour, elle aura l’occasion d’animer un séminaire à titre de professeure invitée sur la thématique « La vulnérabilité en droit français ». Elle échangera également avec les professeures de la Faculté de droit Anne-Marie Savard et Christine Morin.

Source : Université de Sherbrooke

Le 15 septembre dernier, quatre jeunes du Comité des droits du Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem sont venus à la rencontre des étudiantes et étudiants en troisième année du baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

Cette activité s’est déroulée dans le cadre du cours DRT583 – Problématiques liées aux droits de l’enfant, donné par la professeure Carmen Lavallée, professeure titulaire et directrice de l’Observatoire sur les droits de l’enfant.

Université de Montréal

Source : Université de Montréal

La Faculté de droit a célébré le 16 septembre dernier l’achèvement du parcours de la cohorte de la maîtrise Business Law in a Global Context.

Entourés de leurs proches, les diplômées et diplômés ont souligné une étape significative de leur parcours, reflet de l’engagement et de la détermination qui ont accompagné leurs études au sein du programme, souligne l’université.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Geneviève Saumier, doyenne, de Konstantia Koutouki, vice‑doyenne aux cycles supérieurs, de Stéphane Rousseau, vice‑doyen à la recherche, et de Derek McKee, secrétaire de faculté, qui ont salué la qualité du travail accompli par la cohorte.