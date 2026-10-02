Les cabinets en action

Webinaire, tournoi de golf, sommet immobilier et rencontres internationales. Les cabinets québécois ont eu un agenda chargé…

Cain Lamarre

Le 24 septembre dernier, les avocates Joëlle R. Chiasson et Marie-Pier Goyette Noël du cabinet Cain Lamarre ont animé, en collaboration avec l’APCHQ, un webinaire sur les enjeux réglementaires en environnement susceptibles de toucher les projets de construction et de rénovation résidentielles.

PFD Avocats

Les membres de l’équipe de PFD Avocats, accompagnés de leur conjoint.e, se sont retrouvés pour une nouvelle édition du tournoi de golf PFD.

« Au programme : un dîner BBQ, un après-midi de golf et un souper pour conclure cette belle journée ».



TCJ

TCJ était présent au Sommet immobilier de Québec. À titre de conférencier d’honneur, Jean Charest, associé chez TCJ, a dressé un portrait des enjeux géopolitiques et économiques actuels et de leurs répercussions sur l’environnement d’affaires.

Céline Plante, Michel Paradis, Yan Perreault, Charlotte T. Fortier, Jade Laflamme, Annabelle Duffar-Calder et Louise Bédard représentaient également TCJ lors de l’événement, où ils ont eu l’occasion d’échanger avec les acteurs du secteur immobilier ainsi qu’avec de nombreux clients, partenaires et professionnels du milieu.





ROBIC

Après sa participation à l’IPO Annual Meeting 2026, Isabelle Girard poursuivra son séjour à Toronto aux côtés de Cara Parisien à l’occasion de l’Association of Intellectual Property Firms (AIPF) Annual Meeting 2026, un important rendez-vous international de la propriété intellectuelle.

Gowling WLG



Les jeunes chefs d’entreprises du Québec ont été à l’honneur lors du Gala des Grands Prix de la Relève organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

« Ce fut pour nous une fierté de parrainer cette soirée, qui a réuni des jeunes chambres de commerce et des organisations de la jeunesse de tout le Québec afin de célébrer l’audace, l’innovation et le leadership de la relève au sein de la province », mentionne Gowling WLG.

Camille Beaudry a remis le prix « Meilleur jeune gestionnaire de l’année », et Angelique A. Merakos et Camilia Maniti se sont également jointes à la célébration.

