Le Barreau veut réveiller les futurs juristes

Pendant deux jours, la relève sera confrontée aux grandes questions qui pourraient redéfinir l’état de droit au Québec. Au programme?

Les étudiants en droit et les futurs juristes sont invités à réfléchir à l’avenir des institutions démocratiques lors d’un nouveau sommet organisé par le Barreau du Québec.

Les 8 et 9 septembre prochains, les étudiantes et étudiants sont conviés au tout premier Sommet québécois pour l’état de droit, une initiative propulsée par l’Ordre.

L’événement entend placer la relève au cœur des discussions entourant l’état de droit, ses enjeux et son rôle dans le fonctionnement de la démocratie.



Paul Arcand (source : CDN), Chantal Hébert (source : NSB), Félix Mathieu (source : Cridaq Uqam) et Guy Cormier (source : Ville de Montréal)

« L’état de droit façonne déjà votre parcours, votre liberté d’expression et votre capacité à prendre position », rappelle le Barreau dans son invitation aux étudiants.

Pendant deux jours, plus de 20 experts prendront part à des conférences et à des échanges consacrés notamment aux défis auxquels sont confrontées les institutions démocratiques.

La programmation abordera notamment la fragilité des démocraties. Animée par Paul Arcand, une conférence réunira Chantal Hébert, Félix Mathieu et Guy Cormier autour des failles et des signaux d’alerte qui peuvent révéler une érosion progressive des institutions démocratiques.

Véronique Proulx - source : FCCQ

Le rôle de l’état de droit dans l’économie sera également au programme.discutera de l’état de droit comme d’une « infrastructure invisible » qui contribue à soutenir les investissements, la confiance des marchés et la croissance économique, ainsi que des conséquences que peuvent avoir des institutions fragilisées sur les entreprises.

Le sommet proposera également une perspective internationale avec Ian Bassin, qui s’intéressera aux sept étapes de l’autoritarisme contemporain. Il expliquera comment certaines démocraties peuvent progressivement basculer vers l’autoritarisme et quels mécanismes peuvent permettre de prévenir cette dérive.



Ian Bassin - source : Protect de democracy

À l’approche des élections générales, un débat entre les porte-parole Justice des partis provinciaux permettra par ailleurs de confronter les différentes visions politiques en matière d’état de droit. Animé par Pierre-Olivier Zappa, l’échange portera notamment sur la protection des institutions, l’accès à la justice et le renforcement des contre-pouvoirs.

Pierre-Olivier Zappa - source : Quebecor Media

Enfin, les participants seront invités à passer de la réflexion à l’action lors d’un atelier collaboratif consacré à la protection de l’état de droit. Animé paret Deloitte, l’exercice vise à faire émerger collectivement les principes qui pourraient guider une future Déclaration québécoise sur l’état de droit.

Pour découvrir la programmation complète, c’est par ici.