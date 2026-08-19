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Un cabinet, deux partis : Sarrazin au PQ, Plourde chez les libéraux

Un cabinet, deux partis : Sarrazin au PQ, Plourde chez les libéraux

Thomas Vernier

2026-08-19 10:15:23

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Les deux associés fondateurs de Sarrazin+Plourde s'affronteront aux prochaines élections — et leur cabinet aurait déjà trouvé preneur. Mais qui?


Marie-Claude Sarrazin - source : Sarrazin Plourde

La procureure vedette de la commission Gallant, Me Marie-Claude Sarrazin, fera le saut en politique sous les couleurs du Parti québécois, rapporte le Journal de Montréal.

L'ironie de l'histoire : son associé et cofondateur du cabinet Sarrazin+Plourde, Me Nicolas Plourde, a été confirmé la semaine dernière comme candidat du Parti libéral du Québec dans Anjou–Louis-Riel. Les deux associés passeront ainsi du statut d'alliés à celui d'adversaires politiques.

Paul St-Pierre Plamondon présentera Me Sarrazin dans la grande région de Montréal; la circonscription sera dévoilée dans les prochains jours.

Conséquence directe de sa candidature : l'avocate doit se départir de ses parts dans le cabinet. Selon le Journal de Montréal, Sarrazin+Plourde aurait d'ailleurs déjà été acquis par une jeune pousse du milieu juridique — les détails de la transaction devraient être dévoilés ultérieurement.


Me Sarrazin s'est fait connaître du grand public à la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic, où elle a mené l'un des interrogatoires les plus marquants en talonnant l'ex-vice-président aux finances de la SAAQ, Yves Frenette, considéré comme l'un des principaux responsables de l'application des règles contractuelles lors du fiasco — qui coûtera au moins 1,1 milliard $ aux contribuables selon le Vérificateur général, plus du double des prévisions initiales. Ses interrogatoires ont aussi mis en lumière la détérioration financière de la société d'État, qui se dirigeait vers un déficit historique.

Le lien avec le PQ n'est pas nouveau : elle avait représenté le parti devant la commission Charbonneau. Admise au Barreau en 2002, Me Sarrazin a également présidé le conseil d'administration de SOQUIJ de 2018 à décembre 2025.

Quant à Me Plourde, son pedigree parle de lui-même : ex-bâtonnier de Montréal et du Québec, il a aussi présidé la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Les deux avocats avaient cofondé leur boutique en 2013.

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