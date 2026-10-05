Nouvelles

Un cabinet amasse plus de 350 000 $ pour les jeunes de la DPJ

Un cabinet amasse plus de 350 000 $ pour les jeunes de la DPJ
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-06 07:00:00

Commenter

Un cabinet d’avocats célèbre 10 ans d’engagement auprès des enfants et des jeunes suivis par la DPJ de Québec.


Sébastien Proulx - source : GBV

Depuis maintenant 10 ans, GBV s’implique dans la Montée des Sommets, une activité familiale organisée au mont Sainte-Anne au profit de la Fondation de la protection de la jeunesse de Québec.

Cette année, l’événement a permis de récolter plus de 350 000 $. Au total, 1,8 million de dollars ont été remis à la Fondation au cours des dix dernières années, souligne Me Sébastien Proulx, associé directeur du cabinet.


Les fonds recueillis permettent de soutenir des enfants et des jeunes qui reçoivent ou ont reçu des services de la Direction de la protection de la jeunesse, notamment ceux confrontés à des situations d’abus, de négligence ou à des problèmes de santé mentale.

Pour GBV, cette mobilisation constitue également une occasion d’encourager la communauté d’affaires et juridique à s’investir dans des initiatives philanthropiques et à contribuer concrètement au mieux-être des jeunes vulnérables.

Partager cet article:

1263
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Kugler Kandestin change de nom pour ses 100 ans
2.
De la Commission des droits au cabinet de PSPP
3.
Acquisition à 8,6 milliards $US pour Couche-Tard
4.
Le JBM dévoile ses Leaders de demain
5.
Mort du PDG de Savoura : la toxicologie sort de l'ombre
EMPLOIS

EN VEDETTE