Un cabinet amasse plus de 350 000 $ pour les jeunes de la DPJ

Un cabinet d’avocats célèbre 10 ans d’engagement auprès des enfants et des jeunes suivis par la DPJ de Québec.



Sébastien Proulx - source : GBV

Depuis maintenant 10 ans, GBV s’implique dans la Montée des Sommets, une activité familiale organisée au mont Sainte-Anne au profit de la Fondation de la protection de la jeunesse de Québec.

Cette année, l’événement a permis de récolter plus de 350 000 $. Au total, 1,8 million de dollars ont été remis à la Fondation au cours des dix dernières années, souligne Me Sébastien Proulx, associé directeur du cabinet.

Les fonds recueillis permettent de soutenir des enfants et des jeunes qui reçoivent ou ont reçu des services de la Direction de la protection de la jeunesse, notamment ceux confrontés à des situations d’abus, de négligence ou à des problèmes de santé mentale.

Pour GBV, cette mobilisation constitue également une occasion d’encourager la communauté d’affaires et juridique à s’investir dans des initiatives philanthropiques et à contribuer concrètement au mieux-être des jeunes vulnérables.