Des risques de faillite dans la construction aux relations Québec-Japon, les cabinets multiplient les initiatives. Et les fiscalistes ne sont pas en reste!

Gowling WLG

Le 29 octobre dernier, Luc Deshaies et Antoine Guilmain se sont joints à leurs collègues de la communauté juridique québécoise à l’occasion de la Soirée de reconnaissance des Gouverneurs 2026 de la Fondation du Barreau du Québec, à Montréal.

De Grandpré Chait

« Dans l'industrie de la construction, les tensions de trésorerie et les délais de paiement peuvent rapidement compromettre la viabilité d'un projet. Savoir anticiper ces risques et disposer des bons outils juridiques devient alors un véritable enjeu stratégique », souligne le cabinet De Grandpré Chait.

C'est dans cette perspective que les associés Matthew Maloley et Jean-François Dagenais ont pris la parole, lors de la Journée stratégique sur le redressement et l'insolvabilité, organisée par OpenForumOuvert.





Cain Lamarre

Du 11 au 13 novembre dernier, les équipes en fiscalité de Cain Lamarre ont participé au congrès annuel de l’APFF - Association de planification fiscale et financière, qui s'est tenu à Québec.

À cette occasion, Hubert Crépault a pris part au panel intitulé « Regroupement et dissolutions d'OBNL », contribuant aux réflexions sur des enjeux d’actualité qui touchent de nombreuses organisations.

Lavery

À l’occasion du 10e anniversaire des relations amicales entre le Québec et la préfecture de Kyoto, Lavery a accueilli l’événement Québec – Kyoto Startups & innovation, organisé par le Forum d'affaires Québec-Japon.





