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Université Laval

La Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) est en période de recrutement pour les sessions d'hiver 2027.

Cette expérience de formation unique plonge les étudiantes et étudiants au cœur du droit international pénal, du droit international humanitaire et du droit international des droits humains.

Encadrés par une équipe de spécialistes, les participantes et participants auront l’occasion de contribuer à des projets concrets à portée internationale, souligne la faculté.

Pour soumettre votre candidature, c’est par ici.

Université de Montréal

Source : Université de Montréal

Le professeur Stéphane Rousseau, vice-doyen à la recherche et à l’international, a récemment effectué une mission en Chine, avec des étapes à Beijing, Wuhan et Shanghai.

Cette mission lui a permis de rencontrer plusieurs institutions partenaires de la Faculté afin de consolider les collaborations en recherche, de promouvoir les programmes d’études supérieures et de soutenir la mobilité étudiante et professorale.

Albert Lalonde - source : UQÀM



Quinze jeunes Canadiens âgés de 17 à 26 ans poursuivent le gouvernement fédéral pour inaction climatique dans l’affaire La Rose c. Sa Majesté le Roi, le premier procès constitutionnel sur le climat de l’histoire du Canada. Le procès a débuté le 26 octobre dernier, à Vancouver, et se poursuivra jusqu’en février 2027.

L’un de ces 15 jeunes, Albert Lalonde, est maintenant étudiant au baccalauréat en droit à l’UQAM.

«Ma formation me permet de comprendre la mécanique du litige de manière beaucoup plus fine, témoigne l’étudiant. Elle m’offre aussi une vue d’ensemble de toutes les dimensions juridiques.» Vivre ce procès en tant que plaignant plutôt que comme avocat lui procure une expérience que peu de ses camarades de classe possèdent, souligne la faculté.