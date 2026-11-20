Faute d'entente, les avocats et notaires de la Société québécoise des infrastructures ont débrayé ce matin. En jeu : la parité avec la fonction publique.

Alexis Milette - source : LinkedIn

La vingtaine d'avocats et de notaires de la Société québécoise des infrastructures (SQI), représentés par Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ), sont en grève à durée indéterminée depuis ce vendredi 20 novembre.

Ils avaient voté à l'unanimité pour un mandat de grève générale illimitée les 8 et 9 octobre. Le débrayage, d'abord annoncé pour le 9 novembre, a été repoussé : un nouvel avis a été transmis le 10 novembre. Trois séances de conciliation, les 4, 6 et 12 novembre, n'ont rien donné.

Le nœud : la parité salariale. Depuis la création de la SQI en 2013, ses juristes sont payés comme leurs collègues de la fonction publique. Selon LANEQ, les offres patronales, qui doivent être approuvées par Québec, y mettraient fin. Or le gouvernement a reconnu cette parité dans les conventions récemment conclues pour les juristes de la fonction publique, de Revenu Québec et de la Régie de l'énergie.

Les juristes de la SQI participent notamment à la préparation des appels d'offres des grands projets d'infrastructures publiques. Le syndicat prévient que la grève pourrait en retarder certains.

Ailleurs, les six avocates du Protecteur du citoyen sont toujours en grève, depuis le 8 septembre, sans avancée à la table.

« Nous demandons la même chose que le gouvernement a déjà accordée à nos collègues, soit une rémunération équivalente pour un travail équivalent. Nous sommes prêts à retourner à la table dès aujourd'hui », affirme le président de LANEQ, Me Alexis Milette.