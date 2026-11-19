Des avocats invités à accompagner les justiciables non représentés
2026-11-20 07:00:15
Un appel vient d’être lancé par le Barreau de Laurentides-Lanaudière…
Le Barreau de Laurentides-Lanaudière lance un appel aux avocats souhaitant participer au Programme d’accompagnement à la Cour du Québec, chambre criminelle (PACQCC), pour la période de janvier à mars 2027.
Mis sur pied en juin dernier, le programme vise à soutenir les justiciables non représentés et à leur offrir un passage au tribunal plus rassurant et éclairé, tout en favorisant une saine administration de la justice.
Les avocats intéressés, quel que soit leur niveau d’expérience, sont invités à s’impliquer les lundis au palais de justice de Saint-Jérôme ou les mardis à celui de Joliette.
L’accompagnement peut notamment porter sur les comparutions et les pro forma, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, les demandes de remise ou encore les discussions avec le procureur.
Les inscriptions doivent être soumises au plus tard le 27 novembre prochain à 16 h 30, par ici.
Partager cet article: