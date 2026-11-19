Un appel vient d’être lancé par le Barreau de Laurentides-Lanaudière…

Le Barreau de Laurentides-Lanaudière lance un appel aux avocats souhaitant participer au Programme d’accompagnement à la Cour du Québec, chambre criminelle (PACQCC), pour la période de janvier à mars 2027.

Mis sur pied en juin dernier, le programme vise à soutenir les justiciables non représentés et à leur offrir un passage au tribunal plus rassurant et éclairé, tout en favorisant une saine administration de la justice.

Les avocats intéressés, quel que soit leur niveau d’expérience, sont invités à s’impliquer les lundis au palais de justice de Saint-Jérôme ou les mardis à celui de Joliette.

L’accompagnement peut notamment porter sur les comparutions et les pro forma, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, les demandes de remise ou encore les discussions avec le procureur.