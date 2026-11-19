Deux étudiants ont porté la voix de la jeunesse au Sommet de la Francophonie 2026, au Cambodge. Droit-inc s’est entretenu avec leur professeure et superviseure.

Pascale Fournier - source : UOttawa

Donner la parole à la relève pour remettre les droits humains au cœur de la Francophonie. C'est l'ambition de l'Observatoire des droits humains à l'ONU de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa, qui a envoyé deux de ses étudiants, Aysha Khan et Eliott Arsenault, au Sommet de la Francophonie 2026, au Cambodge.

Sous la direction de la professeure Pascale Fournier, directrice et fondatrice de l'Observatoire, cette participation visait à faire entendre la perspective de la jeunesse dans les discussions internationales.

Les deux étudiants y ont notamment présenté un ensemble de recommandations portant sur différents enjeux de droits humains, de la discrimination raciale à l'égalité des genres, en passant par la neurodiversité.

On a discuté avec Pascale Fournier de cette initiative, de la place de la jeunesse dans les débats internationaux et des ambitions de l'Observatoire en vue du prochain Sommet, prévu au Canada en 2028.

Comment est née l'idée d'envoyer des étudiants de l'Observatoire des droits humains à l'ONU au Sommet de la Francophonie, au Cambodge?

L'Observatoire a un mandat très précis : démocratiser le savoir et les droits humains par la force de la jeunesse. Chaque année, nous comptons une vingtaine de leaders étudiants qui sont encadrés par des pilotes et des collaborateurs issus de différents milieux : des juges de la Cour suprême, des diplomates, des journalistes, des artistes, entre autres.

L'objectif est de leur donner une véritable boîte à outils pour changer le monde, de les encourager à prendre des risques, à être visibles dans l'espace public et à prendre la parole. Nous vivons dans un système éducatif traditionnel où le professeur détient généralement le savoir et où l'étudiant joue un rôle relativement passif.

Notre approche est différente : nous voulons placer les étudiants au centre des initiatives, leur donner confiance et les encadrer avec des personnes qui ont elles-mêmes osé prendre la parole et agir. Dans le contexte du Sommet de la Francophonie, il était particulièrement important que ces jeunes puissent faire entendre leur voix auprès des chefs d'État.

En tant qu'Observatoire consacré aux droits humains dans l'espace francophone mondial, nous souhaitions que la jeunesse puisse s'exprimer sur les enjeux incontournables de la Francophonie. Après plusieurs mois de réflexion, nos 21 leaders ont rédigé 21 recommandations accompagnées d'appels à l'action sur différents enjeux de droits humains. Nous tenions à être présents en personne, à prendre le micro avec ces jeunes et à distribuer ces recommandations.

Nous avions également préparé un rapport international, interdisciplinaire et intergénérationnel d'environ 200 pages sur les grands enjeux des droits humains dans la Francophonie. Il faut préciser que le Sommet de la Francophonie de 2026 ne portait pas principalement sur les droits humains, mais plutôt sur l'intelligence artificielle, les technologies et l'économie.

Or, puisque le Canada accueillera le prochain Sommet mondial de la Francophonie dans deux ans, nous voulions préparer le terrain pour que les droits humains reviennent au centre des discussions. Il est difficile de parler de Francophonie sans aborder cette question.

Quels sont les grands enjeux liés aux droits humains qui méritent aujourd'hui une attention particulière dans l'espace francophone?

Nous nous sommes intéressés à un large éventail de questions : l'égalité entre les genres, la discrimination raciale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la neurodiversité et, plus largement, toutes les formes d'exclusion sociale. Nous avons notamment réfléchi à la situation des personnes qui se retrouvent en position minoritaire, que ce soit en raison de leur nombre, de leur situation socioéconomique, de leur genre ou de leurs caractéristiques personnelles.

Dans certains contextes, la démocratie ne suffit pas à leur donner un véritable poids dans le dialogue social et politique. Au Canada, nous avons des instruments juridiques comme la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise qui permettent notamment aux personnes victimes de discrimination de contester certaines lois ou pratiques devant les tribunaux. Bien sûr, cela suppose d'avoir les moyens financiers d'entreprendre de telles démarches.

Dans d'autres pays francophones, la situation peut être beaucoup plus difficile. Lorsque les personnes sont marginalisées et qu'elles ne disposent pas d'un système judiciaire indépendant, sans corruption, où la primauté du droit est respectée, elles risquent tout simplement d'être effacées des grandes discussions.

Les chefs d'État parlent alors en leur nom, alors que ces personnes sont absentes de la table décisionnelle. C'est précisément ce que nous souhaitons rappeler. On voit des dirigeants réunis pour discuter d'économie, de technologies ou d'intelligence artificielle, mais les droits humains doivent aussi être au cœur de ces discussions, parce que de nombreuses personnes demeurent exclues de ces espaces de décision.







Quel est l'objectif pédagogique de cette participation pour les étudiants? Qu'espérez-vous qu’ils retiennent de cette expérience?

Je suis particulièrement heureuse de voir qu'ils ont pu consacrer ce dernier mois à faire avancer les recommandations et les appels à l'action. Ils ont compris qu'ils occupaient une place incontournable dans ces discussions et qu'ils n'étaient pas là pour jouer un rôle passif, mais bien pour contribuer activement. Au départ, nous avions 21 recommandations, en référence aux 21 États fondateurs de la Francophonie.

À la suite de leur participation au Sommet, nous sommes maintenant rendus à 56 recommandations. Pendant toute la durée de l'événement, les étudiants se promenaient avec leur micro et leur carnet de notes. Ils allaient à la rencontre de représentants de différents États et d'intervenants issus des milieux politique, artistique et littéraire. Ils documentaient les échanges et recueillaient des témoignages afin de faire émerger de nouvelles recommandations, qui seront présentées en 2028, lors du prochain Sommet de la Francophonie à Ottawa.

Le Canada a eu le privilège d'être représenté par deux jeunes absolument exceptionnels, brillants et ambitieux, qui étaient directement sur le terrain. Au cours des deux prochaines années, ils pourront travailler en amont, mobiliser la jeunesse et faire valoir leur voix lorsque le Sommet se déroulera chez nous. Ils ont également présenté notre rapport d'environ 200 pages, lancé par l'Agence universitaire de la Francophonie. Plusieurs intervenants nous ont donné la parole publiquement.

La lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Edith Dumont, était notamment présente. Elle a recueilli nos recommandations et notre rapport, puis nous a invités dans ses bureaux. Depuis, nous avons reçu plusieurs invitations pour poursuivre ce travail à notre retour, notamment auprès d'organisations non gouvernementales et du secteur privé. Nous allons organiser une série de conférences pour permettre à ces jeunes de continuer à faire entendre leur voix.

Ce n'est que le début d'un travail qui va durer deux ans. Je suis très fière de voir que les gens souhaitent les entendre et leur donnent une place dans ces discussions. Nous voulons favoriser une approche à la fois internationale, interdisciplinaire et intergénérationnelle. L'idée, finalement, est de donner le micro à la jeunesse. Ce n'est pas à moi, en tant que professeure, ni à un chef d'État de parler en son nom. Il faut lui donner la parole et l'écouter.