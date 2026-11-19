Deux associés d’un grand bureau lèguent d'avance une police d'assurance-vie à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke…

En 2017, deux avocats de Sherbrooke font le saut : ils fondent leur propre boutique de droit commercial.

Dominique Gilbert - source : Dunton Rainville

Deux ans plus tard, BGO-Légal compte une douzaine de personnes, dont cinq avocats. Puis le cabinet se fond dans Dunton Rainville.

Pourquoi? « C'est une question de fit, de valeurs », expliquait alors Dominique Gilbert à Droit-inc.

Sept ans plus tard, le duo qu'il forme avec Andrée-Anne Ouimette pose un autre geste. Un geste peu banal.

Les deux associés ont souscrit une importante police d'assurance-vie en faveur de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, a annoncé le cabinet le 18 novembre.

Combien? Le communiqué ne le dit pas.

Un don pour plus tard

Le principe est simple : c'est un don planifié. La Faculté ne touchera rien aujourd'hui. Le capital assuré lui reviendra au décès des donateurs.

Un peu comme un placement… dont on ne verra jamais le rendement soi-même.

Le geste se veut une marque de reconnaissance envers leur alma mater, et une façon de rendre les études en droit plus accessibles. Les deux associés « voient quotidiennement l'ampleur de l'effort que demande la formation en droit », souligne le cabinet.

Andrée-Anne Ouimette - source : Dunton Rainville



Me Gilbert connaît la maison. Diplômé de la Faculté en 2002, il y enseigne depuis plus de 10 ans dans le cadre du concours de plaidoirie Laskin, en droit administratif et constitutionnel. Avant de cofonder sa boutique, il avait notamment passé six ans chez Bernard Roy, à représenter le Procureur général du Québec.

Le cabinet, lui, ne cache pas son attachement à Sherbrooke. Ni son appétit.

Après BGO-Légal en 2019, Dunton Rainville a intégré Hackett Campbell Bouchard en 2024, puis l'étude de notaires Monty Sylvestre en 2025. Trois cabinets sherbrookois en six ans!

Les liens avec la Faculté suivent. Le cabinet a créé en 2023 le Fonds Dunton Rainville, doté de 110 000 $ pour financer des bourses aux cycles supérieurs. En mai dernier, une salle de travail de la Faculté a pris son nom. Et il accueille chaque année des stagiaires du Barreau et des étudiants du régime coopératif de l'UdeS.

Le président du Conseil de direction, Jean-Jacques Rainville, est lui-même diplômé de la Faculté, promotion 1975.

« L'initiative de Dominique et Andrée-Anne est une source d'inspiration pour toute notre équipe », dit-il.