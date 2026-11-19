Le CQDE et huit citoyens contestent devant la Cour supérieure la décision de la province de reporter sa cible de réduction de gaz à effet de serre.

Huit citoyens s'unissent au Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) pour poursuivre le gouvernement du Québec, accusé d'avoir reculé sur sa cible climatique en reportant l'atteinte de son objectif de réduction des gaz à effet de serre.



Geneviève Paul - source : CQDE

Sous le gouvernement Legault, la cible pour abaisser les émissions de 37,5 % par rapport au niveau de 1990 avait été décalée de 2030 à 2035 par décret, en février 2026. Selon les plaignants, ce recul irait à l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement — dans laquelle la cible de 37,5 % est enchâssée depuis 2020 — et serait contraire aux engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur les changements climatiques.

« Le Québec doit se doter de cibles climatiques ambitieuses et alignées sur la science », a fait valoir, mercredi, la directrice générale du CQDE, Geneviève Paul. Selon l'organisation, il s'agit du premier recours contestant la réponse de l'État québécois aux bouleversements climatiques.

« La jeunesse est inquiète du sort de la planète », a fait valoir Damien Léveillé, étudiant au cégep, qui fait partie de la poursuite.

À ses côtés, sa sœur, Flavie Léveillé, s'est dite inquiète de l'accès inégal à la nature pour les générations futures. « Je trouve ça tellement important, en tant que mineure, que le gouvernement fasse preuve de considération intergénérationnelle dans les décisions qu’il prend », a-t-elle renchéri.

Pour Sylvie Beauregard, les impacts de changements climatiques se font déjà sentir et sont des menaces bien tangibles non seulement pour elle, a-t-elle raconté, mais aussi pour ses trois enfants et huit petits-enfants.

« Ma génération, qui a dégradé l'environnement, a un devoir de réparation », souligne Sylvie Beauregard.

Après les manifestations, les lettres ouvertes et les appels à son député, les tribunaux s'imposent comme le dernier recours pour faire valoir ses droits. « Je pense qu'on a épuisé toutes les actions possibles », a-t-elle résumé.

André Capretti - source : CQDE



Les plaignants demandent à la Cour supérieure du Québec de déclarer ce décret illégal et invalide, et de contraindre le gouvernement à retourner à la table à dessin pour réviser sa cible, conformément à ses obligations légales et constitutionnelles, a expliqué Me André Capretti, qui les représente.

Il a notamment évoqué l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit à chacun un droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Ce même article se retrouve au cœur du premier procès constitutionnel sur le climat du Canada, où 15 jeunes contestent la trajectoire de GES d'Ottawa, jugée incompatible avec la science. Dans son plan environnemental, dévoilé avant son arrivée au pouvoir, le Parti québécois indiquait vouloir établir la cible de réduction des GES à 42,5 % d'ici 2034.

Bien que la formation de Paul St-Pierre Plamondon ait mis de l'avant plusieurs mesures visant à assurer une bonne gouvernance climatique, a reconnu Geneviève Paul, notre message demeure le même : ça prend des actions immédiates, pas en 2034.

« Nous sommes conscients que le gouvernement actuel a hérité de cette cible, mais il a aussi hérité du pouvoir de la changer dès maintenant », souligne Geneviève Paul.

C'est une plainte qui provient de l'action de l'ancien gouvernement, donc on va prendre le temps d'analyser le dossier, a réagi Jean Pellerin, ministre péquiste de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs.

Au début de l'année, le Comité consultatif sur les changements climatiques, qui fait des recommandations au gouvernement, avait signalé que le report de la cible risquait de compliquer l'atteinte de la carboneutralité en 2050. Les réductions attendues seraient alors plus abruptes et plus coûteuses. Selon le plus récent inventaire des GES du Québec, en 2023, la province avait réduit ses émissions de 8,5 % – 19,7 % en prenant en compte l'apport du marché du carbone avec la Californie – par rapport aux niveaux de 1990.

À la fin de 2025, une quinzaine de groupes de défense de l'environnement, dont le CQDE, avaient fait front commun pour dénoncer l'accumulation inédite de projets de loi omnibus ou adoptés sous bâillon par le gouvernement Legault venant affaiblir, selon eux, l'action climatique au Québec. Le CQDE a déjà engagé des recours distincts contre Ottawa pour contester la loi fédérale C-5, dont le but est d'accélérer les mégaprojets jugés d’intérêt national, et pour faire invalider un permis autorisant les travaux dans l'habitat essentiel du chevalier cuivré à Contrecœur.