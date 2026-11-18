De plus en plus d’avocats quittent les grands bureaux pour l'IA. Un cabinet mondial vient d'ailleurs de recruter six « legal engineers » d'un coup!



Justin D’Agostino - source : HSF Kramer

Six d'un coup.

Le cabinet mondial HSF Kramer a recruté six « legal engineers », ou ingénieurs juridiques, chez Norm AI, rapporte Artificial Lawyer. Ils rejoindront l'équipe mondiale d'IA du cabinet, dirigée par sa directrice de l'IA, Ilona Logvinova.

Leur mission : transformer le savoir juridique du cabinet en services assistés par l'IA pour ses clients.

« Nous sommes dans un marché très dynamique, et il y a une énorme occasion de façonner des services juridiques nouveaux et émergents », affirme le PDG mondial, Justin D'Agostino (traduction libre). L'arrivée de cette équipe montre, selon lui, que le cabinet intègre l'IA dans l'ensemble de ses pratiques.

Norm AI n'est pas n'importe quelle pépinière. La jeune pousse new-yorkaise, qui exploite son propre cabinet, a levé 120 millions $US en juillet pour bâtir des agents d'IA qui rendent des services juridiques sous la supervision d'avocats.

Traducteurs entre deux mondes

Qu'est-ce qu'un ingénieur juridique? Le titre n'a pas de définition fixe, reconnaît David Wang, chef de l'innovation de Cooley, à l'ABA Journal.

Pour Jana Elmore, ingénieure juridique principale chez Legora, ce sont « les traducteurs entre la technologie juridique et la profession juridique » (traduction libre).

Le profil attire. Selon les données de Firm Prospects citées par l'ABA Journal, 46 avocats ont quitté des cabinets de l'Am Law 200 pour des entreprises d'IA au premier semestre 2026. Quinze d'entre eux ont pris des postes d'ingénieur juridique.

Les cabinets contre-attaquent. Cooley a lancé cet automne Cooley AI, une filiale en propriété exclusive qui recrute plus d'une douzaine de profils techniques. « Nous embauchons toutes les bonnes personnes que nous pouvons trouver », lance David Wang.

Moins d'heures, moins d'argent?

Le virage a un prix. Pour un collaborateur de grand cabinet, le passage peut entraîner une baisse de rémunération, note l'ABA Journal. En contrepartie, « il n'y a pas non plus d'exigence d'heures facturables », souligne Lacie Marshall, cofondatrice d'Onward Legal Innovation (traduction libre).

La formation suit. L'Université Stanford ouvrira à l'été 2027 une Legal Engineering Academy : deux semaines en résidence, une quarantaine de places pour la première cohorte. Plus de 2 000 personnes ont déjà demandé à être avisées de l'ouverture des candidatures.

Pour les jeunes avocats à l'aise avec la technologie, c'est un cheminement de carrière concret. Pour les cabinets, un profil de plus à recruter, ou à retenir, alors que l'IA transforme déjà le travail des juniors.