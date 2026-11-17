Première Canadienne intronisée au Temple de la renommée des femmes chefs de file en fiscalité, une associée voit son expertise reconnue à l'échelle internationale. Entrevue.



Manon Thivierge - source : Osler

Associée chez Osler, et reconnue pour son expertise en fiscalité canadienne et transfrontalière, Manon Thivierge a été intronisée au Temple de la renommée des femmes chefs de file en fiscalité par l’International Tax Review, dans le cadre des Americas Tax Awards 2026, qui se sont tenus à New York le 29 octobre dernier.

Première femme au Canada à recevoir cette distinction, elle rejoint une première cohorte de cinq femmes reconnues à l’échelle des Amériques.

Il faut dire que depuis plus de 30 ans, Manon Thivierge accompagne des sociétés publiques et privées ainsi que des actionnaires dans des dossiers complexes touchant notamment les fusions et acquisitions, le financement, les restructurations, la rémunération des dirigeants et la planification successorale.

Sa pratique comprend également la mise en place de structures fiscales permettant à ses clients de tirer pleinement parti des incitatifs offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux.

À l'occasion de cette reconnaissance, elle revient sur son parcours, les particularités de sa pratique et les transformations qui façonnent actuellement le domaine de la fiscalité. Elle partage également son regard sur l'évolution de la place des femmes dans la profession et sur l'importance du mentorat pour encourager la relève.

Que représente pour vous cette intronisation au Temple de la renommée des femmes chefs de file en fiscalité?

C'est toujours plaisant d'être reconnue par ses pairs, mais c'est particulièrement gratifiant lorsque cette reconnaissance vient d'un organisme international comme International Tax Review.

C'était aussi une surprise, puisque c'est la première année d'existence du Temple de la renommée. Je suis donc fière de faire partie de la première cohorte de femmes intronisées dans l'ensemble des Amériques, c'est-à-dire en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Plus globalement, je trouve que c'est une initiative fantastique de la part de cet organisme. La création de ce Temple de la renommée permet d'encourager et de soutenir les femmes.

Pourriez-vous nous parler de votre pratique en fiscalité? Quels types de mandats accompagnez-vous au quotidien et quelles sont les particularités de vos dossiers?

Après plus de 30 ans de carrière, ma pratique s'est naturellement précisée. Actuellement, je me spécialise particulièrement en fiscalité transactionnelle, c'est-à-dire dans la planification fiscale des transactions. Je continue également à faire de la planification successorale, un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé au cours de ma carrière.

Ce type de mandat implique un lien particulier avec le client, qui souhaite planifier son avenir et celui de sa famille. Il y a donc un aspect personnel qui rend ce travail spécial. Du côté transactionnel, il y a beaucoup d'adrénaline à participer à des transactions, et j'aime beaucoup ça.

L'environnement fiscal est en constante évolution, notamment sur le plan législatif. Quels changements vous semblent particulièrement importants actuellement et quelles répercussions peuvent-ils avoir sur les entreprises canadiennes et le travail des avocats fiscalistes?

La seule chose qui ne change pas en fiscalité, c'est que ça change continuellement! Nous avons d'ailleurs eu le budget fédéral jeudi dernier. Si l'on regarde ce budget et les tendances des derniers mois, on constate que le gouvernement a décidé d'utiliser la fiscalité comme un outil pour encourager les investissements au Canada et contrer, dans une certaine mesure, les effets de la guerre tarifaire.

On a notamment introduit la nouvelle mégadéduction à la productivité, qui permettra aux entreprises de déduire immédiatement certaines dépenses en capital qui, autrement, auraient été amorties sur plusieurs années. On a également élargi les dépenses admissibles aux crédits d'impôt pour la recherche et le développement, mis en place l'incitatif à la croissance et créé une exemption pour les gains en capital des particuliers pouvant atteindre 15 millions de dollars.

Depuis 2023, de nombreux nouveaux crédits d'impôt ont aussi été instaurés pour encourager les investissements dans l'économie propre, les technologies propres et l'énergie propre, notamment dans les secteurs de l'hydrogène et de l'électricité. On utilise donc véritablement la fiscalité pour encourager certains comportements considérés comme bénéfiques pour la société en général.

Est-ce que toute cette complexité et ces changements transforment également votre façon de conseiller vos clients? Vous amènent-ils à vous adapter constamment?

Il faut être constamment disposé à s'adapter et à changer sa façon de travailler. Les gens qui aiment la fiscalité apprécient le défi intellectuel. Et ce défi consiste notamment à revoir continuellement ses réflexes en fonction des changements législatifs.

Par exemple, récemment, on parlait des stratégies visant à réaliser des gains en capital, notamment parce que le taux d'imposition est moins élevé. Je soulignais aux plus jeunes membres du département qu'il y a quelques années, je faisais exactement la planification inverse.

À l'époque, lorsque j'étais jeune, les dividendes étaient imposés à un taux inférieur à celui des gains en capital. Il faut donc constamment revoir sa façon de penser et adapter ses stratégies en fonction des règles fiscales en vigueur.

D’un point de vue plus personnel, comment êtes-vous venue à vous intéresser à la fiscalité? Qu'est-ce qui vous a amenée à vous spécialiser dans ce domaine?

Mon intérêt pour la fiscalité a commencé dès mon baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke. Je pense que c'est avant tout le défi intellectuel qui m'attirait. Lorsque je suis arrivée chez Heenan Blaikie pour mon emploi d'été, j'ai fait part de cet intérêt. Comme la grande majorité des avocats ne voulaient pas vraiment travailler en fiscalité, cela m'a permis d'obtenir beaucoup de mandats dans le domaine dès le début de ma carrière et de confirmer mon intérêt.

J'ai également eu la chance d'avoir des mentors extraordinaires, qui m'ont encouragée et soutenue. Ils m'ont notamment incitée à donner des conférences, à publier et à siéger à des comités d'organismes qui œuvrent dans le domaine de la fiscalité. Ils m'ont aussi confié des dossiers complexes. Tout cela m'a permis de me démarquer assez tôt dans ma carrière.

Quelle évolution avez-vous observée quant à la place des femmes en fiscalité?

Parmi les initiatives d'International Tax Review, il y a notamment des sondages réalisés périodiquement auprès des femmes qui travaillent en fiscalité. Dans le dernier sondage, 82 % des femmes interrogées ont indiqué être d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle les femmes de la profession font face à davantage d'obstacles que leurs collègues masculins.

Il y a donc certainement une perception qu'il reste du chemin à parcourir. Je ne pense pas que cette réalité soit propre à la fiscalité. Dans les cabinets d'avocats et de comptables, les associés et les professionnels les plus expérimentés sont encore majoritairement des hommes. En fiscalité, cette difficulté est peut-être exacerbée par le fait que, si l'on regarde du côté des entreprises et des contentieux, il y a de plus en plus de femmes.