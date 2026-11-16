Une avocate spécialisée en droit des affaires poursuit sa carrière au sein d’un nouveau cabinet. Qui est-elle?



Camille Genois - source : LinkedIn

ASP Avocats accueille Me Camille Genois au sein de son équipe à titre d’avocate en droit des affaires.

Me Genois concentre sa pratique en droit des affaires, notamment en matière de réorganisations corporatives, de financements bancaires, de contrats commerciaux et de transactions d’entreprises. Elle rejoint ASP Avocats après avoir exercé chez Dussault De Blois Lemay Beauchesne et Altalex.

Me Genois a également travaillé comme procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), où elle a œuvré pendant deux ans, après y avoir effectué un stage en droit.

Sur LinkedIn, le cabinet souligne sa rigueur, son professionnalisme et sa débrouillardise, des qualités qu’elle met au service de ses clients afin de développer des relations de confiance durables.

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.