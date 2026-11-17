Une professeure de droit de l'Université de Montréal rejoint le AI Diplomacy Council, un groupe de 15 experts réuni par un institut établi à Paris.

Catherine Régis - source : UdeM

Une nouvelle tribune internationale pour Catherine Régis.

La professeure de la Faculté de droit de l'Université de Montréal a été nommée membre du AI Diplomacy Council du Tech Diplomacy Global Institute (TDGI), a annoncé la Faculté le 16 novembre.

Le conseil réunit des spécialistes issus des gouvernements, du milieu universitaire, de l'industrie et de la société civile. Leur rôle : réfléchir aux répercussions de l'intelligence artificielle sur la diplomatie et la coopération internationale, et offrir une expertise prospective sur le développement et le déploiement mondial de l'IA.

Selon le site du TDGI, établi à Paris, le conseil doit notamment élaborer des cadres de gouvernance pour l'IA souveraine, conseiller les gouvernements dans les processus multilatéraux et anticiper les conséquences diplomatiques des technologies les plus avancées.

Deux Canadiens sur quinze

Le mandat, d'une durée de deux ans renouvelable, couvre 2027 et 2028. Catherine Régis y siégera aux côtés de 14 autres membres venus notamment des États-Unis, de l'Autriche, du Mexique, de l'Argentine et de Singapour. On y trouve entre autres l'ambassadeur des Bahamas pour la technologie et l'IA, et une directrice des politiques publiques de Meta.

Un seul autre membre représente le Canada : Mario Rivero-Huguet, conseiller principal en diplomatie scientifique et en gouvernance mondiale de l'IA.

Professeure titulaire et associée à Mila, Catherine Régis s'intéresse à la gouvernance de l'IA et à l'innovation en santé. Elle a mené des travaux de recherche et de conseil auprès de l'UNESCO, de l'OCDE et du Partenariat mondial sur l'IA. La Ville de Montréal l'a reçue dans l'Ordre de Montréal en mai dernier.

Elle est aussi chercheuse associée à l'Intellectual Forum du Jesus College de l'Université de Cambridge.