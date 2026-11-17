Fasken remporte pour la douzième année de suite le titre mondial de cabinet de l'année en droit minier. Un associé du bureau de Montréal est aussi honoré…



Michael J. Bourassa - source : Fasken

Douze de suite.

Fasken a été nommé Mining Law Firm of the Year lors des Lexology Index Awards 2026, tenus le 5 novembre à Londres.

C'est la douzième victoire consécutive du cabinet dans cette catégorie, et la dix-huitième au total, selon Fasken.

L'associé Michael J. Bourassa a pour sa part été nommé Mining Lawyer of the Year, une distinction qu'il reçoit pour la neuvième fois.

Laura Bradley et Stephen Vincelli - source : Fasken

L'associéeet l'avocatont accepté les prix au nom du cabinet.

Les Lexology Index Awards, organisés par Law Business Research, s'appuient sur le répertoire Lexology Index, l'ancien Who's Who Legal. Fasken y domine le droit minier depuis plus d'une décennie : dès 2011, Droit-inc soulignait déjà ce titre et l'expertise du cabinet dans le secteur des diamants.

Le cabinet s'illustre aussi au Québec. Dans l'édition 2027 de Best Lawyers, il cumulait le plus grand nombre de classements de premier niveau, comme le rapportait notre dossier Les meilleurs cabinets pour 2027.