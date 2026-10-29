Les meilleurs cabinets pour 2027!

En collaboration avec Best Lawyers, Droit-inc dévoile et dissèque le tout dernier classement des meilleurs cabinets d’avocats au Canada et surtout au Québec…



Marie-Louise Delisle - source : Woods

Plus de 225 millions de dollars.

C'est l'enjeu cumulé des dossiers dans lesquels Woods a représenté le constructeur, dans les différends entourant le mégahôpital du CHUM. Un mandat que Me Marie-Louise Delisle compte parmi ceux de sa pratique.

Admise au Barreau en 2002, l'associée plaide en construction, en responsabilité professionnelle et en arbitrage.

Du litige, encore du litige. C'est exactement le pari qu'a fait James A. Woods en fondant son cabinet montréalais, en 1995. Trois décennies plus tard, Woods n'a pas dévié d'un pouce : contentieux, arbitrage et insolvabilité.

Et ça paie.

Dans le classement Best Law Firms Canada 2027, le cabinet décroche 13 reconnaissances à Montréal. Dont 12 au niveau 1, le plus élevé!

Actions collectives, construction, litige commercial, arbitrage international, responsabilité professionnelle : ses résultats couvrent notamment tous ces domaines.

1 146 classements à la loupe

À l'échelle du pays, cette troisième édition canadienne de Best Law Firms reconnaît 1 325 cabinets dans 68 domaines de pratique régionaux. Selon l'éditeur, ils représentent les 2,5 % supérieurs du marché juridique canadien.

Et au Québec? La compilation de Droit-inc, établie à partir du fichier transmis par Best Lawyers, recense 1 146 classements québécois dans 67 domaines de pratique.

Qui domine? En nombre, les grands cabinets. Mais plusieurs spécialistes obtiennent une reconnaissance comparable dans les domaines auxquels ils consacrent leur pratique.

Nuance importante : il faut distinguer ces deux lectures. Accumuler des classements dans de nombreuses disciplines, ce n'est pas la même chose qu'obtenir le premier niveau (Tier) dans presque toutes les catégories où l'on figure.

Fasken, champion du volume

57 classements au niveau 1. Personne ne fait mieux que Fasken.

Norton Rose Fulbright suit avec 45, McCarthy Tétrault avec 37. Puis Stikeman Elliott, avec 34. Davies et Blakes en obtiennent chacun 31.

Tous niveaux confondus, Fasken totalise 70 classements dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. Norton Rose en compte 62, et McCarthy, 49.

Attention toutefois : la présence dans plusieurs marchés pèse dans ce décompte. Un cabinet reconnu en construction à Montréal et à Québec obtient deux classements, même s'il s'agit du même domaine de pratique.

Chez Fasken, les 70 reconnaissances se répartissent dans 49 domaines distincts. Une présence étendue dans le palmarès, donc, tant par spécialité que par territoire.

Et le sommet reste concentré. Les dix cabinets qui obtiennent le plus de classements au niveau 1 en raflent 336 sur 626. Plus de la moitié : 53,7 %.

Fasken mène aussi à l'échelle nationale. Avec 30 classements nationaux au niveau 1, il partage la tête avec Borden Ladner Gervais (BLG), selon le communiqué de Best Lawyers. Gowling WLG suit avec 29, puis Norton Rose Fulbright, McCarthy Tétrault et Osler, avec 28 chacun.

Et ses concurrents le savent. Invités par Best Law Firms à nommer leurs cinq rivaux directs, les 357 cabinets canadiens qui ont répondu à son sondage citent Fasken plus souvent que tout autre.

Lavery et BCF grimpent au total

Changez la mesure, et l'ordre change.

Tous niveaux confondus, Lavery arrive quatrième avec 47 classements, derrière Fasken, Norton Rose et McCarthy. BCF suit de près, avec 46. Ces deux cabinets devancent Stikeman, Davies, Blakes et BLG sur cet indicateur.

Au niveau 1, Lavery en obtient 26, et BCF, 23. Langlois compte pour sa part 40 reconnaissances, dont 19 au premier niveau.

Et leur rayonnement dépasse le volet régional : dans l'onglet national, Lavery, BCF et Langlois obtiennent chacun cinq classements au niveau 1.

Pas dans les mêmes disciplines, toutefois. Lavery figure notamment dans ce groupe en assurances, en travail et en indemnisation des lésions professionnelles. BCF, en construction, en litige commercial et en immobilier. Langlois, entre autres, en construction, en assurances et en droit administratif et public.

Détail révélateur : BCF se classe au troisième rang des rivaux les plus cités par les cabinets de 20 à 99 avocats du pays, derrière McCarthy et Fasken.

Nombre de pratiques classées, niveau obtenu, reconnaissance nationale : autant de façons d'apprécier leur présence. Mais aucun de ces indicateurs ne résume à lui seul la qualité de l'ensemble des services d'un cabinet.

David dans la cour de Goliath

Woods n'est pas un cas isolé.

LCM Avocats obtient 12 classements au niveau 1 sur 16. Kugler Kandestin, dix sur treize. IMK, neuf sur douze.

Où ça se voit le mieux? Dans certaines catégories.

En arbitrage international à Montréal, quatre cabinets se partagent le premier niveau : Fasken, IMK, Stikeman et Woods. Deux géants, deux boutiques.

Dans les litiges à enjeux majeurs (traduction retenue pour Bet-the-Company Litigation), le premier groupe réunit Davies, IMK, Kugler Kandestin et Stikeman.

Ces cabinets n'occupent pas les mêmes positions dans le décompte général. Ils se retrouvent pourtant au même niveau dans ces pratiques précises. Des scores identiques? Non. Mais ils appartiennent au même groupe selon la méthode du répertoire.

Autre exemple : ROBIC. Le cabinet obtient le niveau 1 en propriété intellectuelle à Montréal et à Québec. Et encore le niveau 1 en droit des technologies, dans les deux régions.

La spécialisation, c'est d'ailleurs l'arme que presque tout le monde revendique : 92 % des cabinets sondés à l'échelle canadienne en font une stratégie clé pour se démarquer. Et elle peut rapporter gros. Huit des dix cabinets affichant les revenus par avocat les plus élevés au pays comptent moins de 20 avocats (voir encadré 3).

Osler, presque un sans-faute

Osler se distingue autrement : 26 de ses 27 classements montréalais sont au niveau 1. Soit 96,3 %!

Seule exception : la gouvernance des sociétés, sa seule catégorie au niveau 2.

Chez Woods, la proportion atteint 92,3 %.

Ces pourcentages, précisons-le, portent sur les pratiques présentes dans le classement, pas sur tous les services offerts par ces cabinets. Ils ne mesurent ni le taux de succès devant les tribunaux ni la satisfaction de chaque client.

Mais ils font ressortir ce que les totaux peuvent dissimuler : un cabinet présent dans moins de catégories peut obtenir une reconnaissance élevée dans presque chacune d'elles.

Le contentieux, roi du palmarès

Quelle catégorie pèse le plus lourd? Le litige commercial, avec 59 classements, la plus représentée du fichier québécois. Suivent le droit du travail et de l'emploi (46), puis la construction et le droit administratif et public (42 chacun). Les actions collectives en comptent 40.

Le portrait canadien va dans le même sens : selon Best Lawyers, le litige commercial, les litiges en dommages corporels et le droit du travail et de l'emploi figurent parmi les domaines les plus représentés à l'échelle nationale.

Ce découpage permet à une même pratique de contentieux de recevoir plusieurs reconnaissances, selon la nature des dossiers. Chez Woods, par exemple, la construction, les actions collectives, la responsabilité professionnelle et le litige commercial constituent des catégories distinctes.

À l'autre bout du spectre, 85 noms de cabinets n'apparaissent qu'une seule fois. Un seul classement ne permet pas de déduire leur taille ni l'étendue de leurs activités.

Alors, qui gagne? Mauvaise question. Le résultat québécois ne se résume pas à désigner un cabinet gagnant.

Fasken domine au nombre de reconnaissances. Lavery et BCF ressortent par l'étendue de leur présence. Woods, IMK, LCM et d'autres spécialistes obtiennent des résultats élevés dans leurs domaines. Un portrait qui rappelle celui des Avocats de l'année, où les grands cabinets dominent, mais les boutiques résistent.

Ces palmarès comptent-ils vraiment pour les cabinets? Oui… jusqu'à un certain point. Plus des deux tiers des cabinets sondés (69 %) disent miser sur les prix et les classements pour se démarquer. Mais seulement 6 % les jugent la stratégie la plus efficace pour attirer et retenir des clients. Loin, très loin derrière la qualité du service (58 %).

Pour comprendre ce palmarès, la seule question utile tient en trois temps :

Dans quelle pratique? Dans quelle région? À quel niveau?



Christian Roy - source : Norton Rose Fulbright

À Québec, Norton Rose coiffe Fasken

Norton Rose Québec obtient 18 classements au niveau 1. Stein Monast et Tremblay Bois se distinguent aussi, dans un palmarès qui ne copie pas celui de Montréal.

Des sociétés en difficulté. Des institutions financières. Des contrôleurs nommés par les tribunaux.

Voilà la clientèle de Me Christian Roy. Associé directeur du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright, il pratique surtout en restructuration financière, en faillite et en insolvabilité.

Ces disciplines figurent parmi celles où son bureau décroche le niveau 1 dans Best Law Firms Canada 2027. Mais la reconnaissance de Norton Rose à Québec va bien au-delà : construction, droit des sociétés, marchés publics, immobilier, fusions et acquisitions.

Résultat : le cabinet arrive premier dans la région, avec 24 classements au total, dont 18 au niveau 1. Fasken suit avec 21 reconnaissances, dont treize au premier niveau. McCarthy Tétrault en obtient douze, dont neuf au niveau 1.

L'onglet québécois transmis à Droit-inc recense 147 classements dans la région métropolitaine de Québec, répartis entre 22 cabinets et 34 domaines. De ce nombre, 79 appartiennent au premier niveau.

Norton Rose, Fasken et McCarthy en cumulent quarante. Un peu plus de la moitié, à eux trois.

Stein Monast, quatrième force

Derrière ce trio, Stein Monast obtient sept classements au niveau 1, sur seize reconnaissances. Quatrième au nombre de niveaux 1!

Construction, litige commercial, assurances, travail, fusions et acquisitions, responsabilité professionnelle et indemnisation des lésions professionnelles : voilà la liste.

Marie-Hélène Bétournay - source : Stein Monast

Prenez Me Marie-Hélène Bétournay. Associée et cheffe du secteur des assurances, elle représente notamment des ingénieurs, des architectes, des représentants en assurances et des avocats, ainsi que leurs assureurs. Admise au Barreau en 1997, elle plaide devant la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec. Son parcours donne un aperçu du travail accompli dans plusieurs de ces domaines.

Sa pratique illustre aussi une évidence que le palmarès découpe en morceaux : construction, assurance et responsabilité professionnelle peuvent se retrouver dans un même dossier.

BCF et Langlois comptent eux aussi seize classements à Québec, dont six au premier niveau chacun. Cain Lamarre suit avec dix reconnaissances, dont quatre au niveau 1.

Tremblay Bois : quatre sur quatre

Tremblay Bois présente un tout autre profil : ses quatre classements appartiennent tous au niveau 1.

Droit administratif et public, assurances, responsabilité médicale, litiges en dommages corporels.

Moins de catégories que les premiers du décompte, certes. Mais le même niveau dans chacune des catégories où le cabinet apparaît.

Pourquoi est-ce important? Parce que, pour qui cherche à comprendre le marché de Québec, la distinction change tout. Un décompte général met davantage en évidence les cabinets reconnus dans un grand nombre de disciplines. Une lecture par spécialité fait ressortir d'autres noms.

Même marque, autre ville, autre niveau

Le fichier révèle aussi des différences entre les bureaux montréalais et québécois des mêmes cabinets.

Norton Rose obtient le niveau 1 en immobilier à Québec, mais le niveau 2 à Montréal. Chez Fasken, c'est l'inverse en construction : niveau 1 à Montréal, niveau 2 à Québec.

Et McCarthy? Niveau 1 en litige commercial à Montréal, niveau 2 à Québec.

Ces écarts n'expliquent pas, à eux seuls, les forces respectives des équipes. Ils rappellent que le classement régional évalue une pratique dans un marché donné, et non une marque de cabinet sans égard à la géographie, comme le précise la méthodologie de Best Law Firms.

Bref, Québec mérite sa propre lecture. Norton Rose y arrive premier au nombre de reconnaissances. Stein Monast figure parmi les cabinets les plus présents au premier niveau. Tremblay Bois obtient ce niveau dans ses quatre catégories.

Additionner ces résultats à ceux de Montréal reste utile pour dresser un portrait provincial. Mais les examiner séparément permet de voir qui se distingue vraiment dans la capitale.



Niveau 1, ce n'est pas numéro 1 Un cabinet classé au niveau 1 n'occupe pas nécessairement une première place exclusive. Best Law Firms ne range pas les cabinets en positions successives. Il les regroupe par niveaux. Pourquoi? Parce que les écarts entre leurs scores peuvent être faibles, explique l'éditeur. Plusieurs cabinets peuvent donc appartenir au niveau 1 dans une même pratique et une même région. Comment se fait l'évaluation? Elle combine les avis de clients et de références professionnelles, les évaluations d'avocats, les renseignements fournis par les cabinets et des consultations auprès de dirigeants du secteur. Pour être admissible, un cabinet doit notamment compter au moins un avocat reconnu dans l'édition courante de Best Lawyers, dans une pratique concernée, selon la méthodologie canadienne. L'ampleur de l'exercice? Pour l'édition 2027, Best Law Firms a sondé 8 274 avocats et 1 360 cabinets, recueilli 4 631 références de clients et mené 354 entrevues avec des groupes de pratique. Dans le fichier québécois analysé par Droit-inc, 626 des 1 146 classements se trouvent au niveau 1. Soit 54,6 %. Ce pourcentage décrit les reconnaissances attribuées, pas la proportion de tous les cabinets québécois qui atteindraient ce niveau. Nos décomptes additionnent les classements par cabinet, pratique et région. Il s'agit d'une compilation journalistique, pas d'un classement général officiel des cabinets. Enfin, le fichier ne fournit ni les scores ni les effectifs des cabinets. Impossible, donc, de mesurer l'écart entre deux cabinets ou de calculer leurs reconnaissances par avocat. Et l'absence d'un nom ne démontre pas une absence de compétence.

Dix-neuf titres nationaux pour des cabinets également classés au Québec Treize cabinets présents dans le volet québécois cumulent 19 des 34 titres de « cabinet de l'année » au Canada. Rien à voir avec un classement au niveau 1. Cette distinction désigne un seul cabinet dans chaque pratique nationale concernée. Et une règle limite chaque cabinet à deux titres par édition, précise Best Law Firms. Au total, 27 cabinets se partagent les 34 titres canadiens. Un club très sélect : à l'échelle nationale, 502 cabinets sont classés dans 34 domaines de pratique. Sept cabinets atteignent le plafond de deux titres dans le fichier 2027. Six d'entre eux figurent aussi dans l'onglet québécois.

Attention aux raccourcis. Ces titres récompensent les cabinets à l'échelle canadienne : ils ne doivent pas être attribués automatiquement à leurs seules équipes québécoises. La méthodologie nationale tient notamment compte de l'étendue de la pratique au-delà d'une seule région.

Exemple? Torys. Cabinet de l'année au Canada en fusions et acquisitions et en valeurs mobilières… mais classé au niveau 2 à Montréal dans ces deux mêmes disciplines.

McCarthy, lui, est nommé cabinet de l'année au Canada en biotechnologies et sciences de la vie, sans aucun classement québécois dans cette catégorie dans le fichier transmis.

Contradiction? Non. Ces résultats portent sur des périmètres distincts. Un titre national renseigne sur la reconnaissance d'une pratique canadienne. Le classement métropolitain précise le résultat dans le marché visé.



IA : les cabinets passent à l'acte, la facture ne suit pas Le rapport sur le marché juridique qui accompagne le palmarès montre une adoption éclair de l'IA… et une heure facturable qui refuse de mourir. Il y a un an, plus du tiers des grands cabinets canadiens (36 %) se demandaient encore s'ils allaient adopter l'IA générative. Ils ne sont plus que 5 %. Chez les cabinets de 100 avocats et plus, 80 % testent désormais des outils d'IA générative dans certains domaines de pratique, contre 57 % en 2025, selon la troisième édition du rapport de Best Law Firms sur le marché juridique canadien, fondé sur les réponses de 357 cabinets. Et 15 % l'ont pleinement déployée dans plusieurs domaines, plus du double de l'an dernier (7 %). Chez les cabinets de 20 à 99 avocats, le déploiement complet bondit de 7 % à 26 %, et les projets pilotes passent de 33 % à 42 %. Des garde-fous, enfin Les cabinets encadrent aussi davantage leurs outils. La part de ceux qui ont une politique claire sur l'usage de l'IA dans les dossiers de clients passe de 23 % à 73 %. Ceux qui forment leurs avocats aux limites et aux risques de la technologie, de 24 % à 84 %. Et ceux qui obtiennent le consentement du client, de 6 % à 43 %. Il était temps. Au cours des trois premiers trimestres de 2026, les juges canadiens ont rendu 27 décisions relevant des fabrications ou des inexactitudes générées par l'IA dans des actes de procédure, selon la base de données de l'avocat français Damien Charlotin, citée par le rapport. Au Québec, la Cour d'appel a notamment condamné un justiciable à payer 1000 $ pour avoir invoqué de fausses décisions inventées par ChatGPT. L'heure facturable tient bon

Elizabeth Petit - source : CDN

Et la facture? Parmi les cabinets qui utilisent l'IA et ont répondu à la question, 34 % disent qu'elle a réduit les heures facturables pour certaines tâches. Mais 31 % constatent des gains d'efficacité… sans changement aux heures facturées. Les modes alternatifs de facturation font du surplace : 74 % des cabinets en offrent, un point de moins que l'an dernier. Et huit des neuf formules les plus utilisées restent liées à l'heure facturable. « Le marché canadien est encore largement en phase d'essai, mais les données de facturation montrent que l'IA générative influence déjà la façon dont certains travaux juridiques sont réalisés », observe Elizabeth Petit, première vice-présidente, recherche et stratégie produit chez Best Lawyers (traduction libre). Le prochain défi, selon elle : transformer l'expérimentation en pratiques cohérentes en matière de qualité, de prix et d'attentes des clients. Des revenus en hausse… mais pas partout Les cabinets canadiens ont connu une bonne année. Le revenu moyen par avocat grimpe de 12 %, à 535 000 $. La médiane progresse de 11 %, à 500 000 $. Le Québec, lui, traîne de la patte : avec un revenu médian de 374 000 $ par avocat, il se classe avant-dernier parmi les provinces qui ont fourni des données, devant la seule Saskatchewan (303 000 $). Et les petits font la loi. Huit des dix cabinets affichant les revenus par avocat les plus élevés comptent moins de 20 avocats. Leurs revenus par avocat dépassent 1,75 million de dollars, plus de trois fois la moyenne nationale.







Clients fidèles, peu sondés

Pour 57 % des cabinets, au moins la moitié des nouveaux mandats de la dernière année sont venus de clients fidèles ou de recommandations. Pourtant, seulement 17 % sondent leurs clients de façon formelle et régulière.

Et le pro bono? Les cabinets de 100 avocats et plus y ont consacré en moyenne sept heures par avocat. L'Association du Barreau canadien en suggère 50.

Ces données portent sur l'ensemble du Canada. Le rapport ne ventile pas les résultats par province, à l'exception du revenu médian par avocat.

Source de tous les décomptes : compilation Droit-inc à partir du classeur Canada BLF 2027 transmis par Best Lawyers. Données nationales : communiqué de Best Lawyers et rapport Best Law Firms in Canada: The Legal Market (3e édition), 29 octobre 2026. Les renseignements sur les avocats proviennent de leurs biographies professionnelles.