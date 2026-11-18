Marc-André Otis - source : Fasken



Après avoir démarré sa carrière chez Blakes, Me Marc-André Otis poursuit son parcours chez Fasken, où il rejoint le groupe Litiges et résolution de conflits au bureau de Montréal.

Il conseille des institutions financières, des entreprises ainsi que des officiers de justice nommés par le tribunal dans des dossiers complexes en matière d’insolvabilité et de restructuration.

Sa pratique s’étend également aux litiges commerciaux complexes, notamment aux différends entre actionnaires, aux questions de gouvernance d’entreprise et à l’approbation de plans d’arrangement.

Marc-André Otis est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise de l’Université de Montréal, ainsi que d’un Master 2 (M2) de l’Université Lumière Lyon 2.