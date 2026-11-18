Une caisse de retraite fait l'acquisition de 50% du capital d'une entreprise spécialisée dans les services résidentiels. Qui sont les avocats?

Investissements PSP achète 50 % du capital d’Enercare auprès de Brookfield et de ses partenaires institutionnels pour 1,6 milliard de dollars.

La caisse de retraite effectue un de ses plus importants investissements directs en infrastructure au Canada.

Philippe Bourassa, Evan Krakower, Bryan Fuchs et Sophia Mammas - source : Blakes

Enercare fournit des chauffe-eau, des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, des systèmes de purification de l’eau et des plans de protection, à 1,4 million de foyers et d’entreprises au Canada, surtout en Ontario et au Québec. L’entreprise se développe de plus en plus dans l'ouest du pays.

De son côté, Investissements PSP gère les montants accumulés par les membres des régimes de pensions de la fonction publique du Canada, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve.

Jonathan See, Jeremy Pleasant, Haiya Peng, Jake Irwin, Chanelle Bristol, Sheema Rezaei, Shashank Chaddha, Vivian Sy, Meghan Noel, Maneet Kahlon, Gideon Kwinter, Jason Gudofsky, Oliver Borgers, Erin Keogh, Selina Lee-Andersen, Gwen Wren, Jo-Anna M.L. Brimmer, William Lee, Eve Tessier, Juliana R. Smith, Olivia Trojko, Jamie Becker, Vincent Yip, Jeff Sun, Kate McNeill-Keller, Patrick Pengelly, Shane C. D’Souza, Geoff Hall, Vasuda Sinha, Jocelyn Turnbull Wallace, Susan Nickerson, Kelleher Lynch, Julia Miller, Isabel Henkelman, Yasin Celik, Stephanie Sugar, Evie Bouras, Elizabeth Yu, Ana Badour, Martha Harrison, Gajan Sathananthan, Vanessa Johnson, Shalini Walisundara Mudiyanselage, Raj Juneja, Jeff Oldewening, Adam N. Unick, Daniel A. Downie, Justin Ng, Suhaylah Sequeira, Quinn Finlay et Conrad Lee - source : McCarthy

Investissements PSP a été conseillé paret

McCarthy Tétrault conseille Brookfield, avec une équipe menée par Jonathan See, Jeremy Pleasant et Haiya Peng, et composée de Jake Irwin, Chanelle Bristol, Sheema Rezaei, Dan Schechner (qui a quitté le cabinet depuis), Shashank Chaddha, Vivian Sy, Meghan Noel, Maneet Kahlon (fusions-acquisitions), Gideon Kwinter, Jason Gudofsky, Oliver Borgers, Erin Keogh (Competition), Selina Lee-Andersen, Gwen Wren (environnement), Jo-Anna M.L. Brimmer, William Lee, Eve Tessier, Juliana R. Smith, Olivia Trojko (services financiers), Jamie Becker (fonds), Vincent Yip, Jeff Sun (propriété intellectuelle), Kate McNeill-Keller, Patrick Pengelly (travail et emploi), Shane C. D’Souza, Geoff Hall, Vasuda Sinha, Jocelyn Turnbull Wallace (litige), Susan Nickerson, Kelleher Lynch, Julia Miller (retraites et avantages sociaux), Isabel Henkelman, Yasin Celik (immobilier), Stephanie Sugar, Evie Bouras, Elizabeth Yu, Ana Badour, Martha Harrison, Gajan Sathananthan, Vanessa Johnson, Shalini Walisundara Mudiyanselage (réglementation), Raj Juneja, Jeff Oldewening, Adam N. Unick, Daniel A. Downie, Justin Ng, Suhaylah Sequeira, Quinn Finlay (fiscalité), et Conrad Lee (technologie).

Investissements PSP et Brookfield ont déjà investi ensemble dans des infrastructures au Canada. Les deux partenaires s'étaient même alliés au moment de la privatisation d’Enercare en 2018.

La clôture de la transaction est attendue au premier semestre, 2027, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

« Détenu au sein de notre portefeuille en infrastructures à forte corrélation avec l'inflation, l'investissement se classera parmi nos plus importants placements directs en infrastructures au Canada. Il témoigne de notre conviction qu'il faut investir là où nos connaissances locales, nos relations et notre expérience nous procurent un avantage distinctif », commente Andrew Alley, directeur général et chef mondial des Placements en infrastructures, à Investissements PSP. « De concert avec Brookfield, nous sommes impatients d'appuyer la croissance d'Enercare et la qualité du service qu'elle offre à sa clientèle. »