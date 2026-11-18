Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 18 novembre
L'équipe Droit-Inc
2026-11-18 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique / technicien.ne - Droit immobilier (Mirabel) – Blanchard Lupien Notaires S.e.n.c.r.l., Mirabel
- Avocat.e (2 ans et +) – Droit bancaire et financement – Norton Rose Fulbright, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Université du Québec - Siège social, Québec (Hybride)
- Avocat.e en litige 3-7 ans – Yulex, Avocats Et Stratèges, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e en droit des affaires – Therrien Couture Joli-Coeur, Laval, Montréal ou Saint-Hyacinthe (Hybride)
- Avocat.e en litige | Droit de la santé – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat-e, Affaires contentieuses – OACIQ, Brossard (Hybride)
- Adjoint.e juridique en litige – Yulex, Avocats Et Stratèges, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires 2-5 ans – Yulex, Avocats Et Stratèges, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Avocat.e junior (3-5 ans) en litige : cabinet international – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Chef.fe parajuriste en droit corporatif – Gestolex S.e.c., Montréal (Présentiel)
- Technicien.ne juridique – Ordre des dentistes du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e/Notaire – Familiprix, Québec (Présentiel)
- Avocat.e criminaliste – Aide Juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda
- Avocat.e - Immigration économique et humanitaire – Blain Avocats, Montréal (Présentiel)
- Partenaire juridique – Tidan Inc, Montréal (Présentiel)
- Parajuriste en droit immobilier / Droit des sociétés – Tidan Inc, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique - droit de la famille - Montréal - salaire jusqu'à 65 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère syndical.e – Fédération du personnel professionnel de l'éducation (FPPE-CSQ), Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique | Legal Assistant – Quantum, Montréal
- Notaire (défense des droits des consommateurs) – Option consommateurs, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e – Droit des affaires et litige, avec gestion d’équipe – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – ZSA, Laval (Hybride)
- Avocat.e pratiquant en droit de la famille – Riendeau Avocats inc., Montréal (Hybride)
- Chef.fe de division - droit contractuel – Ville De Montréal, Montréal
- Conseiller.ère principal.e, Affaires juridiques – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Gestionnaire fiduciaire principal.e - Société de fiducie BMO – Bmo Gestion Privée, Montréal (Hybride)
- Parajuriste – l'Union des producteurs agricoles, Longueuil (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Réseau De Transport De Longueuil, Longueuil (Hybride)
- Avocat.e en droit corporatif et commercial – Lexcial Legal, Westmount
- Greffier.ère et responsable des affaires juridiques – Ville d'Hudson, Hudson (Hybride)
- Avocat.e / Notaire – Lafrance Avocats d'Affaires Inc., Sherbrooke (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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